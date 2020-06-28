Lezzetini Istranca Dağları'ndan alan fasulye binbir emekle yetiştiriliyor

Kırsal kesimde köylülerin kışın yiyecek ihtiyacının bir kısmının karşılanması ve maddi gelir elde etmek amacıyla çiftçilerin yıl boyu özenle hazırladıkları tarlalarında fasulyelerin çapalama, sulama ve bakımları yapılıyor.

Yaklaşık bir ay önce ekilen fasulyeler yağışlar ile gelişim sağladı. Sabahın ilk ışıklarında erkekler tarafından gübrelenerek traktör ile araları kazılan fasulyeler, öğleden sonra köylü kadınlar tarafından çapalanarak otlarından ayrıştırılıyor.

Hava sıcaklığının zaman zaman 30 dereceyi bulduğu bölgede tarlada çapa sallayan kadınlar, tüm zorluklara rağmen iyi ürün alabilmek için çaba harcıyor.

Kırsal kesimde köylülerin kışın yiyecek ihtiyacının bir kısmının karşılanması ve maddi gelir elde etmek amacıyla çiftçilerin yıl boyu özenle hazırladıkları tarlalarında fasulyelerin çapalama, sulama ve bakımları yapılıyor.

Yaklaşık bir ay önce ekilen fasulyeler yağışlar ile gelişim sağladı. Sabahın ilk ışıklarında erkekler tarafından gübrelenerek traktör ile araları kazılan fasulyeler, öğleden sonra köylü kadınlar tarafından çapalanarak otlarından ayrıştırılıyor.

Hava sıcaklığının zaman zaman 30 dereceyi bulduğu bölgede tarlada çapa sallayan kadınlar, tüm zorluklara rağmen iyi ürün alabilmek için çaba harcıyor.