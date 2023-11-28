KYK duyurdu! Öğrenim kredisi ve burs ödemeleri başladı
Kaynak: TRT Haber
Öğrenim kredisi ve burs ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Ödemeler 2 aylık olarak yapılıyor.
Açıklama Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün (KYK), sosyal medya hesabından yapıldı.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada. TCKN son hanesine göre; '0' ve '2' olanlar 28.11.2023'te, '4' ve '6' olanlar 29.11.2023'te, '8' olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak."
�� Ödemeler Başladı!— Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (@GSB_KYGM) November 28, 2023
Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada!
TCKN son hanesine göre:
'0' ve '2' olanlar 28.11.2023'te,
'4' ve '6' olanlar 29.11.2023'te,
'8' olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak.
Keyifli harcamalar! �� pic.twitter.com/OylxDLHgsv