VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kuşadası'na 5 kruvaziyerle 7 bin 550 turist geldi
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye seçimleri değerlendirmesi
İzmir açıklarında 115 düzensiz göçmen kurtarıldı, 85 göçmen yakalandı
BM'de ilk kez Nekbe için anma töreni düzenledi
Zelenskiy: Ortaklar Ukrayna'nın barış formülünü takip etmeye daha fazla istekli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İrade sandığa yansıdı
15 Mayıs 2023 Pazartesi 22:51:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 22:51:00

Kuşadası'na 5 kruvaziyerle 7 bin 550 turist geldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine, 5 kruvaziyerle 7 bin 550 turist geldi.

Ege Port Kuşadası'na bugün Malta bayraklı "Azamara Pursuit", Bahama bayraklı "Norwegian Jade", Norveç bayraklı "Viking Sky", Bahama bayraklı "Wind Star" ile Malta bayraklı "Celestyal Crystal" gemileri yanaştı.

Kruvaziyerlerden inen 7 bin 550 turistten bir bölümü Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni görmek üzere otobüslerle limandan ayrıldı. Tur programlarına katılmayan turistler ise kent merkezinde alışveriş yaptı.

Etiketler : kruvaziyer Norveç Kuşadası
Sinan Akçıl: Defne'yle 2 ay sevgili olduk

Sinan Akçıl: Defne'yle 2 ay sevgili olduk
Kıyafette rekabet var

Kıyafette rekabet var
Podyuma ikiz manken çıktı

Podyuma ikiz manken çıktı
Rekortmen Demet

Rekortmen Demet
Görgüzel'e Tatlıses mutluluğu

Görgüzel'e Tatlıses mutluluğu
‘Şebeke' için siyah saç

‘Şebeke' için siyah saç
Hande Erçel: Gözü kara biriyim

Hande Erçel: Gözü kara biriyim
Annesiyle mankenlik yaptı

Annesiyle mankenlik yaptı
Hera Aslan: En büyük destekçim Ozan

Hera Aslan: En büyük destekçim Ozan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX