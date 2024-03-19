Küresel piyasalarda karışık seyir devam ediyor

Dünya genelinde enflasyonla mücadele kapsamında önemli merkez bankaları politika faizlerini son yılların en yüksek seviyesinde tutmayı sürdürürken, makroekonomik verilerden alınan sinyaller, merkez bankalarının ne zaman faiz indirimine başlayabileceğine ilişkin soru işaretlerinin artmasına neden oluyor.

ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından satış baskısının öne çıktığı tahvil piyasalarında, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30 üzerinde kalmaya devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda enflasyon endişesinin bir süre daha fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceği görülüyor.

Fed'in yarın ve mayısta yapacağı toplantılarda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine haziranda başlayacağı yönündeki beklentiler zayıflamayı sürdürüyor. Bu durum, doları diğer para birimleri karşısında desteklerken, yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda 103,8 seviyesinde bulunuyor.

Tahvil faizlerindeki yükseliş ve güçlenen dolara karşın altının ons fiyatı 2.150-2.1890 bandında hareket etmeyi sürdürürken, hem dünya genelinde ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğine yönelik veriler hem de süregelen jeopolitik risklerden destek bulan Brent petrolün varil fiyatı 86,1 dolar seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, yapay zeka ile ilgili gelişmeler de piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Dün Nvidia'nın yapay zeka alanındaki son güncellemelerini paylaşmasının beklendiği konferansın ilk gününde şirketin hisseleri yüzde 1'e yakın yükselirken, Apple'ın, akıllı telefonlarında Google'ın "Gemini" adlı yapay zeka sohbet robotunu kullanabileceği yönündeki haber sonrası Alphabet'in hisseleri yüzde 4'ten fazla arttı. Apple'ın hisseleri de yaklaşık yüzde 1 artış kaydetti.

Tesla'nın hisseleri, şirketin bazı Avrupa ülkeleri ve ABD'de Model Y elektrikli araçlarına yönelik fiyat artışlarını duyurmasının ardından yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı.

Dün New York borsasında, S&P 500 endeksi yüzde 0,63, Nasdaq endeksi yüzde 0,82 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,2 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Avrupa'da yarın Fed'in atacağı adımlar öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiği görülürken, perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.

Dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

Asya'da BoJ'un faiz kararı yatırımcıların odağındaki yerini korurken, BoJ, büyük şirketlerdeki önemli ücret artışlarının ardından 2016'da başladığı negatif faiz politikasına son verme kararı aldı.

BoJ'dan iki günlük para politikası toplantısı sonrası yapılan açıklamada, kısa vadeli faiz oranlarının yüzde eksi 0,1'den yüzde 0 ila yüzde 0,1 aralığına yükseltme kararı alındığı belirtildi. Böylece BoJ, 17 yıl sonra yaptığı ilk faiz artırımıyla dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında negatif faiz politikasını terk eden son banka oldu.

BoJ, negatif faiz politikasına son vermenin yanında, 10 yıllık Japon devlet tahvillerine ilişkin getiri eğrisi kontrolünü de sona erdirdi. Banka, tahvil alımlarına devam edeceğini, şirket tahvili ve benzeri varlıklarda alımların 1 yıl içinde sona ereceğini duyurdu.

Öte yandan, Japonya'da açıklanan verilere göre, ocakta sanayi üretimi yüzde 7,5 ve kapasite kullanımı yüzde 0,1 geriledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 geriledi.

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,25 değer kaybıyla 8.718,11 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dünü günü önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 32,3089'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,3350 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'da ZEW ekonomik güven endeksi verileri ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.600 ve 8.500 seviyelerinin destek, 8.800 ve 9.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı uluslararası yatırım pozisyonu

13.00 Avro Bölgesi, mart ayı ZEW Ekonomik Güven Endeksi

13.00 Almanya, mart ayı ZEW Ekonomik Güven Endeksi

15.30 ABD, şubat ayı inşaat izinleri

15.30 ABD, şubat ayı konut başlangıçları