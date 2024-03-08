Küresel piyasalarda gözler ABD'nin tarım dışı istihdam verisine çevrildi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesindeki sunumunda, Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin sinyaller verirken, politika yapıcıların çok geç faiz indirimine gidilmesi durumunda oluşacak risklerin de farkında olduğunu söyledi.

Analistler, Powell'ın "güvercin" sözle yönlendirmelerinin ardından pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirterek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin iş gücü piyasasının gidişatına dair sinyaller verebileceğini ve bu durumun Fed'in ilerleyen dönemlerde atacağı adımlar üzerinde etkili olabileceğini vurguladı.

Diğer Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, gelen verilerin enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğini göstermesi halinde para politikasının aşırı kısıtlayıcı olmasını önlemek için politika faizini kademeli olarak düşürmenin uygun olacağını söyledi.

"Bana göre henüz o noktada değiliz." diyen Bowman, politika faizini çok erken düşürmenin enflasyonu uzun vadede yüzde 2'ye döndürmek için gelecekte daha fazla politika faizi artışı gerektirebileceği konusunda uyardı.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester de faiz oranlarının çok uzun süre yüksek tutulmasından ziyade çok hızlı düşürülmesinden endişe ettiğini vurguladı.

"Kendimizi, çok erken gevşemeye başlayacağımız, enflasyon konusunda kaydettiğimiz ilerlemenin bir kısmını geri alacağımız, potansiyel olarak enflasyon beklentilerini istikrarsızlaştıracak ve ardından rotayı tersine çevirmek zorunda kalacağımız bir durumda bulmak istemiyoruz." diyen Mester, Fed'in bu yılın sonlarında faiz indirimine gitmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Mester, faiz oranlarını muhtemelen kademeli olarak aşağıya çekeceklerini kaydetti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 25 ve haziranda yüzde 75'e çıktı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Mart ile biten haftada beklentiler dahilinde 217 bin oldu. Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 24 Şubat ile biten haftada 8 bin kişi artarak 1 milyon 906 bine çıkarken, kasımdan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Ocakta aylık bazda yüzde 5,1 artan ABD'nin dış ticaret açığı, 67,4 milyar dolarla 9 ayın en yüksek seviyesini kayıtlara geçti.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3,2'lik artış kaydetti. Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 arttı.

Ülkede bankacılık sektörünün karı da 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yaklaşık yüzde 44 azalarak 38,4 milyar dolara geriledi. ABD'de hanehalkının net serveti ise yüzde 3,2 artarak 156,2 trilyon dolara çıktı.

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puan gerileyerek yüzde 4,09'a inerken, dün yükseliş eğilimini üst üste 7'nci işlem gününe taşıyarak 2 bin 165 dolarla yeni zirve yapan altının ons fiyatı ise şu sıralarda 2 bin 157 dolardan alıcı buluyor.

Düşüş eğilimini üst üste 6'ncı işlem gününe taşıyan dolar endeksi ise 102,7'i test ederek yaklaşık son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi. Şu sıralarda dolar endeksi, 102,8 seviyesinde bulunuyor.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 artışla 83,1 dolardan işlem görürken, kripto para piyasaları tarafında da Bitcoin fiyatı 67 bin doların üzerinde tutunmaya devam ediyor.

Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 1,51, S&P 500 endeksi yüzde 1,03 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,34 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da dün pozitif seyir hakim olurken, bugün gözler Avro Bölgesi'nde Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerine çevrildi.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) dün, 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tutmasının ardından açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, bankanın enflasyonu yüzde 2 hedefine doğru düşürme konusunda kaydettiği ilerlemenin yeterli derecede güvence sunmadığını belirtti.

Lagarde, ekonomik büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü kalmaya devam ettiğini ve jeopolitik gerilimlerin enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler arasında bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Enflasyonu düşürme sürecindeyiz ve ilerleme kaydediyoruz ancak kendimizden yeterince emin değiliz. Daha fazla kanıta, daha fazla veriye ihtiyacımız var. Nisan ayında biraz daha fazlasını, haziran ayında ise çok daha fazlasını öğreneceğiz."

Analistler, Lagarde'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ECB'nin ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin haziranda yüzde 90'a çıktığını bildirdi.

Öte yandan, dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ekonomik duraklama nedeniyle Almanya bankacılık sektörünün görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Ayrıca, dün yüzde 0,4 artışla 1,0950'ye çıkarak yaklaşık son 2 ayın en yüksek seviyesini test eden avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında işlem görüyor.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,16, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,71 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,77 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Küresel pay piyasalarında artan risk iştahı Asya'ya da taşındı.

Japonya'da ocakta hane halkı harcamalarının beklenenden fazla düşmesine rağmen Japon yeninin dolar karşısında değer kazanmaya devam etmesi dikkati çekti.

Japonya'da hane halkı harcamaları ocakta aylık yüzde 2,1 ve yıllık yüzde 6,3 azalışla beklentilerin altında kaldı.

Analistler, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yakın zamanda negatif faiz politikasına son verebileceğine ilişkin beklentilerin sıcaklığını koruduğunu belirtti.

Düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar/yen paritesi, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 147,8 seviyesinden işlem görüyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1 artış kaydetti.

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,54 değer kazancıyla 9.054,18 puandan tamamlarken, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporu yatırımcıların odağına yerleşti.

Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 31,8289'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 31,9540 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde Fitch Ratings'in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ile üretici enflasyonu, Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı

10.00 Almanya, ocak ayı sanayi üretimi

10.00 Almanya, ocak ayı ÜFE

13.00 Avro Bölgesi, 4.çeyrek GSYH

16.30 ABD, şubat ayı işsizlik oranı, tarım dışı istihdam ve katılım oranı