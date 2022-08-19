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19 Ağustos 2022 Cuma 09:40:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2022 Cuma 09:40:00

Küresel piyasalar yön bulmakta zorlanıyor

Kaynak: AA

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Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki faiz kararına ilişkin devam eden belirsizliklerin güçlü kalmaya devam etmesiyle yön bulmakta zorlanıyor.

ABD'de enflasyon ve resesyon ikilemi sürerken, piyasalardaki fiyatlamalar da zorlaşıyor.

Dün açıklamalarda bulunan Fed yetkililerinin mesajları ve makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeye devam ediyor.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonda yukarı yönlü risklerin devam ettiğini belirterek, 75 baz puanlık faiz artışını desteklerken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de ekonominin hala güçlü olduğunu ve enflasyonu aşağı çekmek için acil şekilde faiz artırmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Kansas City Fed Başkanı Esther George ise gelecekteki faiz artışlarının ne büyüklükte olacağının hala tartışılan bir konu olduğunu dile getirdi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de, açıklamalarında, enflasyona karşı zafer ilan etmek için henüz çok erken olduğunu yineledi. Faiz oranında yıl sonuna kadar yüzde 3'ün biraz üzerine çıkılması gerektiğini savunan Daly, eylül ayı için 50 veya 75 baz puanlık faiz artışının makul olduğunu kaydetti.

Ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre, ikinci el konut satışları, temmuzda düşüşünü altıncı aya taşıyarak aylık bazda yüzde 5,9 azalışla Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalarak 250 bine indi. Piyasa beklentilerinin aksine düşüş kaydeden işsizlik maaşı başvuruları, iş gücü talebinin sağlam kalmaya devam ettiğine işaret etti.

Perakende sektöründen gelen bilançolar da değerlendirilmeye devam edilirken Kohl's'un bilançosu özellikle orta gelirli müşterilerin yüksek enflasyon baskısı altında olduğunu ortaya koydu.

Söz konusu gelişmeler para piyasalarındaki fiyatlamalarda gözlenen kararsızlığı değiştirmezken, Fed'in eylülde yüzde 60 ihtimalle 50, yüzde 40 ihtimalle 75 baz puan faiz artırması bekleniyor.

Devam eden belirsizlikler dolar talebini güçlendirirken, dün 107,6 ile son bir ayın en yüksek seviyesine çıkan dolar endeksi yeni günde 107,7 seviyesinde bulunuyor.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,23, Dow Jones endeksi yüzde 0,06 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise düşüşle başladı.

Avrupa tarafında, büyüme verilerinin beklentilerin gerisinde kalmasının ardından yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle temmuzda yüzde 8,9'a çıkarak rekor seviyeyi gördü.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 azaldı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek toplantıda 50 baz puan faiz artırmasına yönelik beklentiler devam ederken, rekor kırmaya devam eden enflasyon artışı karşısında bankanın daha da şahinleşip şahinleşmeyeceğine ilişkin soru işaretleri çoğalıyor.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,52, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 değer kazandı. Bugün Avrupa'da, endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise sınırlı da olsa satıcılı başladı.

Asya borsalarında bugün karışık bir seyir öne çıkarken, bölgede artan resesyon endişesi risk iştahının azalmasında etkili oluyor.

Çin'de ekonominin yavaşladığına dair işaretler, konut piyasasında süregelen kriz, ABD ile Tayvan konusundaki anlaşmazlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı kapanmalar ülkede belirsizlikleri artırmaya devam ediyor.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentileri geride bıraktı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,07, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,21 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,55 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 100 baz puan azaltarak yüzde 13'e indirmesinin ardından yükseliş eğilimini sürdürerek küresel pay piyasalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi rekorlara devam etti.

Dün, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.033,81 puana taşıyan BIST 100 endeksi, günü de önceki kapanışın yüzde 1,34 üzerinde 3.020,01 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da geliştirdi.

Dolar/TL dün yüzde 0,6 artışla 18,0504'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,0910 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün İngiltere'de perakende satışlar ve Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.030 ve 3.050 seviyelerinin direnç, 2.950 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi.

Etiketler : abd piyasalar küresel piyasalar faiz kararı fed
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