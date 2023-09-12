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12 Eylül 2023 Salı 09:45:00 - Güncelleme:12 Eylül 2023 Salı 09:45:00

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Kaynak: AA

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Küresel piyasalar, ABD'de teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan yükselişin genele yayılmasıyla pozitif bir seyir izlerken, yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Yarın ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri öncesi teknoloji şirketlerine ilişkin olumlu haber akışı, küresel pay piyasalarında risk iştahını artırdı.

Analistler, enerji sektöründe yaşanan arz kesintilerinin yarın açıklanacak enflasyon verilerinde etkisinin görülebileceğini ifade ederek, aylık TÜFE'de yüzde 0,6 artış beklendiğini söyledi. Bir önceki ay TÜFE, aylık bazda yüzde 0,2 artmıştı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, Banka'nın kasım toplantısında ise nasıl bir yol izleyeceğinin belirsizliğini koruduğunu dile getirdi.

Analistler, enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde Fed'in yıl sonuna kadar 1 faiz artırımına daha gitme ihtimalinin artabileceğini vurguladı.

Öte yandan, dün New York Fed'in açıkladığı veriler, ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin arttığını gösterdi. Buna göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, 4 aylık düşüşün ardından ağustosta 0,1 puan artışla yüzde 3,6'ya çıkarken, gelecek 3 yıllık süreci kapsayan enflasyon beklentisi 0,1 puan azalışla yüzde 2,8'e geriledi.

Söz konusu gelişmelerin ardından 4 günlük yükseliş serisini dün yüzde 0,4 azalışla sonlandıran dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 104,6'da bulunuyor.

Arz kesintilerinden sonra yükselişi ivme kazanan Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 0,4 artışla 90,7 dolardan işlem görürken, altının ons fiyatı 1.923 dolarla yatay bir seyir izliyor.

Ayrıca, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, Morgan Stanley analistinin Tesla'nın yeni süper bilgisayarı Dojo'nun otomobil üreticisinin piyasa değerini 500 milyar dolar artırabileceğini öngörmesinin ardından yüzde 10'un üzerinde değer kazandı.

Qualcomm hisseleri de şirketin Apple'ın akıllı telefonları için 2026'ya kadar 5G çipleri tedarik etmek üzere anlaşmaya varıldığını duyurmasının ardından yüzde 4'e yakın arttı.

Meta'nın hisseleri ise şirketin yeni bir yapay zeka modeli üzerinde çalıştığına dair haberlerin ardından yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.

Dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,25, S&P 500 endeksi yüzde 0,67 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,14 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise yeni güne yatay seyirle başladı.

Enflasyon ve resesyon ikileminin en güçlü hissedildiği bölge olan Avrupa'da pay piyasaları pozitif bir seyir izledi.

Analistler, bölgede bugünden itibaren yoğunlaşacak veri takviminin yakından takip edildiğini aktararak, enflasyon ve resesyon riski dikkate alındığında ekonomik aktivitenin ne durumda olduğuna yönelik sinyallerin fiyatlamalardaki oynaklığı artırmasının olası olduğunu söyledi.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,39, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

ABD'de teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan yükseliş, Güney Kore hariç Asya piyasalarına da taşındı.

Analistler, dün Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın "şahin" tonlu sözle yönlendirmeleriyle olası faiz artırım sinyalini verse de bu durum için şartların oluşmasının uzun zaman alacağını düşündüklerini ifade etti.

Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) devam eden yuan müdahalesiyle bugün dolar/yuan paritesi yatay bir seyir izliyor.

Öte yandan, bir süredir gündemi meşgul eden, Çin'de en büyük gayrimenkul şirketlerinden biri olarak bilinen Country Garden, vadesi gelmiş tahvil ödemelerini son anda yaparak temerrüde düşmekten kurtulmuştu. Şimdi de şirketin 6 tahvili için alacaklıların geri ödemelerini 3 yıl uzatmayı kabul ettiğine ilişkin haber akışının ardından şirket hisseleri yaklaşık yüzde 9 değer kazandı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Hong Kong'ta Hang Seng endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 azalış kaydetti.

Yurt içinde, dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,15 değer kaybıyla günü 8.146,49 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla günü 26,8769'dan kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,8780 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri, İngiltere'de işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.300 seviyesinin direnç, 8.100 ve 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere temmuz ayı işsizlik oranı

10.00 Türkiye, temmuz ayı perakende satış endeksi

12.00 Almanya ve Avro Bölgesi, eylül ayı ZEW ekonomik güven endeksi

21.00 ABD, ağustos ayı hazine bütçe dengesi

Etiketler : küresel piyasalar fed ekonomi
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