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29 Ağustos 2023 Salı 11:12:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 11:12:00

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Kaynak: AA

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Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının sonuna gelmiş olabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlerken, ülkede bugünden itibaren yoğunlaşacak iş gücü piyasasına yönelik veri akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bir süredir varlık fiyatlarını etkileyen enflasyon endişeleri yavaş yavaş güç kaybediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günkü açıklamaları piyasalarda "ne şahin, ne güvercin" şeklinde yorumlanırken, iş gücü piyasasından gelecek sinyallerin Fed'in gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizlikleri daha da azaltabileceği öngörülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 20 Eylül'deki toplantıda yüzde 82 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin edilirken, tahvil piyasalarında satış baskısının güç kaybettiği göze çarpıyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi düşüş eğilimini üst üste üçüncü güne taşıyarak yüzde 4,19'da dengelenirken, altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 1.924 dolarda seyrediyor.

Analistler, Fed'in gelecek dönem para politikalarına yönelik beklentilerin altının ons fiyatını desteklediğini ifade ederek, bugünden itibaren JOLTS açık iş sayısı verileri ile yoğunlaşacak takvimin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,62, S&P 500 endeksi yüzde 0,63 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de yükselişle başladı.

Avrupa borsalarında dün de alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bölgede enflasyon ve resesyon ikilemi varlığını koruyor.

Bölge genelinde ekonomik aktiviteye yönelik veriler yavaşlama işaretleri gösterse de Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri "şahin" yorumlarını sürdürüyor.

ECB Üyesi Robert Holzmann, dün yaptığı açıklamalarda, bankanın enflasyonla mücadele kapsamında eylülde tekrar faiz artışına gitmesi gerektiğini belirtti.

Dün İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,19, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,03 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,32 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

Asya piyasalarında Çin kaynaklı pozitif hava bölge genelinde etkili olurken, hükümet kanadından ekonomiyi destekleyici adımlar atılmaya devam ediyor.

Dün açıklamalarda bulunan Çin Finans Bakanı Liu Kun, politika desteğini güçlendireceklerini belirtirken, yatırımcılar tarafından konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, işsizlik oranı yüzde 2,7'ye çıkarken, analistler, söz konusu durumun Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) normalleşme planları için olumsuz olduğunu ifade etti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kazandı.

Yurt içinde dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,92 değer kazanarak günü 7.941,73 puanla rekor seviyeden tamamlarken, gördüğü en yükse seviyeyi de 8.008,78 puana taşıdı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,5 artışla 26,4894'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,5280 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 7.900 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı ekonomik güven endeksi

10.00 Türkiye, temmuz ayı dış ticaret dengesi

14.00 Türkiye, temmuz ayı bankacılık sektörü net kar/zarar durumu

16.00 ABD, haziran ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, ağustos ayı CB tüketici güven endeksi

17.00 ABD, temmuz ayı JOLTS açık iş sayısı

Etiketler : KÜRESEL PİYASALAR PİYASA DOLAR
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