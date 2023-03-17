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17 Mart 2023 Cuma 09:20:00 - Güncelleme:17 Mart 2023 Cuma 09:20:00

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Kaynak: AA

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Küresel piyasalarda, bankacılık krizine ilişkin sıkıntıların büyük oranda giderildiğine yönelik fiyatlamalarla pozitif bir seyir izleniyor.

ABD ve Avrupa'da bankacılık krizine yönelik atılan adımlar piyasalarda risk iştahını güçlendirirken, ABD'de para politikasına ilişkin belirsizliklerin sınırlı da olsa azaldığı görülüyor.

Dün, ABD Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic Bank'ın 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldığını duyurdu.

Söz konusu gelişmenin ardından pay piyasalarında alışlar güçlenirken, ülkede dün açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller üretmeye devam etti.

ABD'de konut başlangıçları, şubatta yüzde 9,8 artışla 1 milyon 450 bine yükselerek beklentileri aşarken, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Mart ile biten haftada 192 bine gerileyerek öngörülerin altında kaldı.

Ülkede enflasyonla mücadelenin bir süre daha devam edebileceğine yönelik tahminlerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 86 seviyesine çıktı.

Dün bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,76, Dow Jones endeksi yüzde 1,17 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,48 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Avrupa'da dün ECB üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak, 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun çok uzun süre çok yüksek seviyelerde kalacağının tahmin edildiği kaydedilerek, piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle kararların veri odaklı alınmaya edileceği bildirildi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Christine Lagarde, bankacılık krizine ilişkin sorulara, finansal istikrarı korumak için ellerinde önemli araçlar bulunduğu ve gerekmesi halinde bunları kullanmaktan çekinmeyecekleri şeklinde cevap verdi.

Fiyat istikrarı ile finansal istikrarın farklı araçlarla idare edilebileceğini belirten Lagarde, para politikasına ilişkin belirsizlikler nedeniyle bankanın makroekonomik veri akışını yakından izleyeceğini ifade etti.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,57, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,89, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,03 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,38 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de yüzde 1'e yakın artışla başladı.

Asya borsaları da yeni günde banka hisseleri önceliğinde yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 yükseldi.

Yurt içinde, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 2,11 üzerinde 5.229,58 puandan tamamladı.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 19,0014'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,0030 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 ve 5.340 seviyelerinin direnç, 5.200 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi

10.00 Türkiye, ocak ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

13.00 Avro Bölgesi, şubat ayı TÜFE

16.15 ABD, şubat ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanımı

17.00 ABD, mart ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

Etiketler : küresel piyasalar bankacılık fed

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