Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Dünya genelinde ABD bankacılık sektörü kaynaklı dalgalanmalar yerini yükseliş eğilimine bırakırken, dün ülkede açıklanan enflasyon verileriyle birlikte fiyatlamaların daha da netleştiği görülüyor.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 6 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Analistler, enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik fiyatlamaların güç kazandığını belirterek, buna karşın bankanın adımlarının enflasyon üzerindeki etkilerinin görülmesinin pozitif algılandığını dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda 25'er baz puan faiz artışına giderek şahin politikaları sonlandıracağının öngörüldüğünü ifade eden analistler, Fed'in orta ölçekli bankalar için daha sıkı denetim gerçekleştirebileceği ve bankaların yeni bir stres testine tabi tutulabileceği haberlerinin risk algısını azalttığını kaydetti.

Tahvil piyasalarındaki alış ağırlıklı seyir dün azalan risk algısıyla tersine dönerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün gördüğü en düşük seviyenin yaklaşık 25 baz puan üzerinde yüzde 3,68'te dengelendi.

Emtia fiyatları yeni güne sakin bir seyirle başlarken, altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.900 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,9 artışla 77,9 dolardan işlem görüyor.

Dün bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,65, Dow Jones endeksi yüzde 1,06 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,14 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Avrupa'da dün pay piyasaları yükseliş eğiliminde hareket ederken, gözler yarın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası toplantısından çıkacak kararlara çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin yüzde 76 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışına gideceği tahmin edilirken, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,83, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,17, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,86 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,36 yükseldi.

Asya borsaları yeni günde yükseliş eğiliminde hareket ederken, Japonya borsalarının negatif ayrıştığı görülüyor.

Bugün Çin'de açıklanan veriler ve Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) adımları risk iştahını desteklerken, ülkede ekonominin destekleneceğine yönelik beklentiler de güçlendi.

Buna göre, PBoC 1 yıllık kredi faiz oranlarında değişikliğe gitmese de, piyasaya beklentilerin üzerinde likidite sağladı. Çin'de perakende satışlar yıl başından bu yana yüzde 3,5 artarak beklentilere paralel gerçekleşirken, sanayi üretimi yüzde 2,4 artışla öngörülerin sınırlı da olsa altında kaldı.

Ülkede konut satışlarının da hızlanması konut sektörüne ilişkin endişelerin azalmasına sebep oldu.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 yükseldi.

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 2,18 altında 5.207,32 puandan tamamladı.

Dolar/TL dün yatay seyirle 18,9767'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,9890 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 ve 5.100 seviyelerinin destek, 5.300 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı konut satışları

12.00 Türkiye, şubat ayı bütçe dengesi

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, mart ayı New York Fed imalat endeksi

15.30 ABD, şubat ayı perakende satışlar ve ÜFE