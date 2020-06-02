  • BIST
    108344
  • Dolar
    6,7738
  • Euro
    7,5700
  • Altın
    378,3920
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
THY yurt dışı uçuşlarına başlıyor
Yaprağı meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
Pegasus 4 Haziran'dan itibaren yurt içinde 39 hatta uçmaya başlıyor
Gazi Koşusu'nun tarihi belli oldu
Çin-ABD gerginliği yeni bir safhaya taşınıyor
Doğu Karadeniz'de yılan paniği
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 942'ye yükseldi
Libya ordusu ile Hafter milisleri Trablus Havaalanı çevresinde çatışıyor
Almanya, ABD'deki ırkçılığa sahip çıktı! Tepki gösteren futbolculara ceza kesilecek
Dehşete düşüren anlar! Köpeği fırça sapıyla dövdü kasabın da üzerine bıçakla yürüdü
Açıklanan paketler otomotiv sektörüne can suyu olacak
Korona testi kuyruğu!
Fransa eriyor... Ekonomi Bakanı Le Maire'den flaş açıklama: Yüzde 11 küçülebiliriz
Tartıştığı eşini kaçmaya çalıştığı araçtan indirip, bıçakladı
Türk Milli Takımı dünya şampiyonu oldu
Restoranda pompalı dehşeti!
Bakan Albayrak'tan twitter üzerinden açıklama: Birlikte başarıyoruz
Bakan Kasapoğlu duyurdu... Spor tesislerinde uygulanacak tedbirler belli oldu
Satrançta Swiss Manager online hakem eğitimleri başladı
Cammu Keşmir'deki çatışmada 2 direnişçi öldü
Bisiklet sektörü Kovid-19 sürecinden kayıpsız çıkmayı hedefliyor
Libya'da Hafter'in işi sahada zorlaşmaya devam edecek
ABD'nin yakın tarihine sürülen kara leke!
02 Haziran 2020 Salı 09:20:00 - Güncelleme:02 Haziran 2020 Salı 09:20:00

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

ABONE OL

Küresel piyasalar, ABD'deki protestolara karşın imalat sanayi verilerindeki toparlanmanın etkisiyle pozitif bir seyir izliyor.

ABD'de dün açıklanan Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi endeksinin, mayısta bir önceki aya göre 1,6 puan artarak 43,1 değerine yükselmesi pay piyasalarını desteklerken, yaşanan protestolar nedeniyle alımların sınırlı kalması dikkati çekti.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,36, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 değer kazandı. Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga'nın hisseleri ise Türk oyun şirketi Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın almasının ardından 8 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Öte yandan, siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilerde, bazı büyük kentlerde polis ile göstericiler arasında şiddet olayları yaşandı. New York Valisi Andrew Cuomo, protestoların artması üzerine New York şehir merkezinde yeniden gece sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

Basında yer alan haberlere göre ise şiddet olaylarının devam etmesi durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın, 1807'de çıkarılan isyan veya iç karışıklıklarda Başkan'a Amerikan topraklarında askeri güç kullanma yetkisi veren "İsyan Yasası'nı" kullanabileceği bildirildi.

Analistler, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün veri gündeminin zayıf olması nedeniyle piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını kaydetti.

Avrupa tarafında, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) Avro Bölgesi'nde 33,'ten 39,4'e çıkması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride bırakıldığı beklentileri borsaların yüzde 1'in üzerinde yükselmesini sağladı.

Almanya borsasının resmi tatil dolayısıyla kapalı olduğu günde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,48 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,43 değer kazandı.

Dün Çin'de imalat sanayi PMI verisinin 50'nin üzerine çıkarak genişlemeye işaret etmesi ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin yeni bir gümrük tarifesi savaşına dönmeyeceği iyimserliği ile pay piyasalarında etkili olan pozitif seyir bugün de devam ediyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Yurt içinde, dün yüzde 1,65 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 107.266,19 puanla yaklaşık 3 ayın zirvesinden tamamladı. BIST 100 endeksi, böylece yükseliş serisini üst üste 9'uncu işlem gününe taşıdı. Dün 6,8143'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8030 seviyesine geriledi.

Bugün veri takviminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, piyasalardaki pozitif seyrin devam etmesini bekliyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 puanın üzerinde kalınması durumunda yeni hedeflerin 109.500 ve 111.000 seviyeleri olacağını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, mart ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri

16.45 ABD, mayıs ayı ISM New York

EN ÇOK OKUNAN HABERLER