Küresel piyasalar PMI verilerine odaklandı

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımının sonuna geldiğine ilişkin öngörülerin güçlenmesine karşın Çin ekonomisine ilişkin verilerden alınan olumsuz sinyallerle negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildi.

Küresel çapta varlık fiyatlarını etkileyen enflasyon endişeleri yavaş yavaş azalırken, ülkelerin ekonomik aktivitesine dair işaretler veren PMI verilerinin resesyon olasılığına ilişkin sinyaller verip vermeyeceği yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, son dönemde ABD'de açıklanan verilerin, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında üzerindeki baskıyı hafiflettiğini belirterek, yılın geri kalanı için Banka'nın faiz artırmayacağına yönelik tahminlerin güç kazandığını söyledi.

ABD'de bugün ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyan fabrika siparişleri verisi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Öte yandan, bir süredir ekonomiyi canlandırmak amacıyla bir dizi teşviklerin duyurulduğu Çin'de bugün açıklanan veriler, ülke ekonomisindeki toparlanmanın ivme kaybettiğine işaret etti. Ülkede, Caixin hizmet sektörü PMI'ın 51,8 ile beklentilerin altında kalması ve bileşik PMI'ın önceki aya göre gerileyerek 51,7'ye inmesinin ardından küresel piyasalarda risk iştahı azaldı.

Söz konusu gelişmelerin ardından dün yüzde 0,1 azalışla günü 1.938,5 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinden işlem görüyor.

Enerji tarafında ise Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintilerine ekimde de devam edeceği endişeleriyle dün yükseliş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşıyarak günü yüzde 0,1 artışla 88,8 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, Kasım 2022'den bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Brent petrol, yeni güne ise yatay seyirle başladı.

Dün ABD'de tatil dolayısıyla kapalı olan piyasalarda bugün işlem gerçekleştirilecek. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

Avrupa borsalarında negatif bir seyir izlenirken, bugün bölge genelinde açıklanacak PMI ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün de devam edecek olan konuşması yatırımcıların odağına yerleşti.

Dün Londra'da Avrupa Ekonomisi ve Finans Merkezi tarafından düzenlenen seminerde konuşan Lagarde, sadece enflasyonu düşürmek için kararlı adımlar atmak değil, aynı zamanda orta vadeli enflasyon beklentilerinin süreç boyunca sabit kalmasını sağlamak için etkili bir şekilde iletişim kurmanın da çok önemli olduğunu kaydetti.

Lagarde, merkez bankalarının enflasyon hedeflerinin tutturulabilmesi için etkili bir iletişim kurmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Analistler, Lagarde'ın konuşmalarından alınacak sinyallerin, ECB'nin önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceğine dair ipuçları verebileceğini söyledi.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,10, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 değer kaybederken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yatay bir seyir izledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif seyirle başladı.

Asya piyasalarında, Çin'den gelen verilerin beklentilerin altında kalmasının ardından negatif bir seyir izliyor.

Ülkede cuma günü açıklanan verilere göre, Caixin imalat sanayi PMI'ın 51,0 ile beklentileri aşmasının ekonomik aktiviteye dair güveni artırmasına karşın bugün açıklanan Caixin hizmet sektörü PMI'ın 51,8 ile öngörülerin altında kalması ve bileşik PMI'ın önceki aya göre gerileyerek 51,7'ye inmesi ülke ekonomisine ilişkin endişeleri artırdı.

Analistler, Çin'de açıklanan verilerin ülke ekonomisindeki toparlanmanın kırılgan olmayı sürdürdüğüne işaret ettiğini vurguladı.

Japonya'da açıklanan verilere göre ise hizmet sektörü PMI, 54,3 ile beklentiler paralelinde gerçekleşti.

Öte yandan, bölge merkez bankalarından olan Avustralya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 4,10'da sabit bıraktığını duyurdu.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,06 değer kazancıyla günü 8.141,33 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.238,89 puana taşıdı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 26,7602'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,7850 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, dün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), eksik belge ya da bağımsız denetim beyanı ile ilgili usulsüzlükleri gideren şirketlerin kredi kısıtlamasını kaldırma kararı aldı. Karara göre, döviz pozisyonundan dolayı kredi alamayan şirketler, YP pozisyonunu limitin altına düşürmeyi taahhüt ederse kredi kullanabilecek.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik PMI, Avro Bölgesi'nde ÜFE, ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.300 seviyesinin direnç, 8.100 ve 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.55 Almanya, ağustos ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.30 İngiltere, ağustos ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı ÜFE

14.30 Türkiye, ağustos ayı reel efektif döviz kuru

17.00 ABD, temmuz ayı fabrika siparişleri