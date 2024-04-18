Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Dünya genelinde enflasyonla mücadele devam ederken, ABD'de makroekonomik verilerin enflasyon endişelerinin güçlü kalmasına neden olan sinyalleri piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Fed'in atacağı adımlara yönelik öngörülerin gittikçe daha geniş bir zaman aralığına yayıldığı görülürken, bu durum politika adımlarına ilişkin tahminlerde belirsizliği artırıyor.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın hafta içinde yaptığı konuşmada bu konuya dikkati çekerek bankanın olabildiği kadar öngörülebilir olmaya çalıştığını ifade ettiğini hatırlattı.

Ülkede açıklanacak makroekonomik verilerin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin artan belirsizliklerle birlikte daha da güçlendiğini ifade eden analistler, bugün konut piyasasına ilişkin verilerden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Öte yandan, dün, Fed'in yayımladığı Bej Kitap raporunda ülkedeki genel ekonomik faaliyetin, şubat sonundan bu yana "hafif" artış kaydettiği bildirildi.

Ekonomik görünümün ihtiyatlı bir şekilde iyimser olduğu belirtilen raporda, birkaç bölgede hem girdi hem de çıktı fiyatlarında kısa vadeli enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler algılandığı aktarıldı.

Para piyasalarında, Fed'in haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 19, temmuzda yüzde 46 ve eylülde yüzde 73 ihtimalle fiyatlanıyor.

Tahvil piyasalarında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi salı günü kasımdan bu yana en yüksek kapanışını yapmasının ardından dün yaklaşık 8 baz puan gerileyerek yüzde 4,59'dan günü tamamlarken, şu sıralarda yüzde 4,57 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 105,9 seviyesinde seyrederken, altının ons fiyatı ise yüzde 0,6 artışla 2 bin 375 dolardan alıcı buluyor.

Dünya genelinde ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam edeceğine yönelik beklentiler bakır fiyatlarını desteklemeye devam ederken, bakırın libresi yeni günde yüzde 0,7 artarak 4,37 dolarla yaklaşık son 2 yılın en yüksek seviyesine yakın seyrediyor.

Orta Doğu'da tansiyonun düşmesi ve ABD'nin petrol stoklarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,7 değer kaybıyla 87 dolara geriledi. Bugün yatay bir seyir izliyor.

Şirket tarafında ise dün yapay zeka ve çip teknolojisi alanında faaliyet gösteren firmaların hisse fiyatlarındaki düşüş öne çıkarken, Hollandalı ASML Holding'in hisseleri yüzde 7, çip şirketlerinden ARM'ın hisseleri yüzde 12 ve Nvidia'nın hisseleri yüzde 4 değer kaybetti.

Ayrıca, ABD'deki bilanço sezonunda takvim yoğunlaşmaya devam ederken, bugün Netflix, Taiwan Semiconductor, L'Oreal ve Blackstone başta olmak bir çok şirketin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 1,15, S&P 500 endeksi yüzde 0,58 ve Dow Jones endeksi ise yüzde 0,12 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında ise dün pozitif seyir hakim olurken, bugün gözler Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

Dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta yıllık bazda yüzde 2,4 artışla beklentilere paralel gerçekleşirken, İngiltere'de ise aynı dönemde enflasyon yüzde 3,2 ile tahminlerin üzerinde geldi.

Bölgede merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmeleri takip edilirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bankanın enflasyon hedefini gözden geçirmek için henüz erken olduğunu ifade etti.

ECB üyesi Bostjan Vasle, her şeyin planlandığı gibi gitmesi durumunda, yıl sonunda faizlerin yüzde 3'e yakın bir seviyede olabileceğini söylerken, diğer bir banka üyesi Mario Centeno da ECB'nin faiz oranlarını iki kez düşürdükten sonra bile ekonomi üzerinde bir baskı oluşturacağını, ancak borçlanma maliyetlerini düşürmek için acele edilmemesi gerektiğini söyledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey de Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları kapsamında yaptığı açıklamada, ülkede enflasyonun gelecek ay BoE'nin hedefi olan yüzde 2 seviyesine yaklaşmasını beklediğini dile getirdi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,72, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında yeni günde pozitif bir seyir öne çıkarken, bölge para birimlerinin dolar karşısında değer kazanması dikkati çekti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in Japonya ve Güney Kore maliye bakanlarıyla birlikte gerçekleştirdiği toplantıda, söz konusu iki Asya ülkesinin para birimlerinde yaşanan değer kayıpları ön planda tutulurken, toplantının ardından Japon yeni ve Güney Kore wonu dolar karşısında değer kazandı.

Dolar/yen paritesi bugün yüzde 0,1 azalışla 154,3 ve dolar/won paritesi de yüzde 0,5 gerileyerek 1.374,9 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, WeChat'te yayınlanan bir açıklamaya göre, Çin Halk Bankası'nın döviz kurunun aşılması riskini önlemek istediğini yinelemesine ilişkin haber akışının ardından dolar/yuan paritesi yatay seyirle 7,24'te bulunuyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,6 değer kazandı.

Yurt içinde dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,18 değer kaybıyla 9.530,47 puanla tamamladı.

Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 32,3836'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,4740 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, piyasaların ve yatırımcıların genel olarak enflasyonun düşeceği ve Orta Vadeli Program'ın (OVP) sonuç vereceğine inanmaya başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yatırımcıların Türkiye'ye bakış açısı geçen seneye göre değişti. Geçen yıl yatırımcıların ortodoks politikalardan geri adım atılması, programın uygulanmaması ihtimali konusunda şüpheleri vardı. Bu yıl bu konuda neredeyse hiç soru gelmedi. Yani artık programın sürekliliğine dair soru gelmiyor, sorular daha çok programın detaylarına ilişkin oluyor."

Analistler, bugün yurt içinde konut satış ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ve ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 puanın destek, 9.600 ve 9.700 seviyelerinin direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı konut satış istatistikleri

11.00 Avro Bölgesi, mart ayı ödemeler dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, nisan ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.00 ABD, mart ayı mevcut konut satışları

17.00 ABD, mart ayı öncü endeks