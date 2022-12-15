Küresel piyasalar, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararlarını bekliyor

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) dün yılın son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltti.

Banka, her ne kadar faiz artırım hızını yavaşlatsa da projeksiyonlar Fed üyelerinin federal fon oranına ilişkin tahminlerinin 2023 sonu için yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e, 2024 için yüzde 3,9'dan yüzde 4,1'e yükseldiğini ortaya koydu.

Fed Başkanı Jerome Powell, toplantının ardından yaptığı açıklamada, enflasyonda gerilemeye ilişkin daha net kanıtlar görülmesi gerektiğini söyledi. Politika faizinde 50 baz puanın tarihsel olarak büyük bir artış olduğunu vurgulayan Powell, "Hala gidecek yolumuz var. Bugünden sonra faiz oranlarını ne hızla artırdığımız değil, nereye kadar artırdığımız ve orada ne kadar kalacağımız önemli." dedi.

Analistler, Fed'in gelecek yıl faiz artırımlarına devam edeceği ve 2024'e kadar politika faizinde indirim sürecinin başlamayacağına işaret etmesinin, piyasalar tarafından "şahin" algılandığını söyledi. Beklenenden düşük enflasyon verilerine rağmen Fed'in sıkı duruşunu koruduğunu vurgulayan analistler, yatırımcıların bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararları ve verilecek mesajlara odaklandığını kaydetti.

Piyasalarda, önceki toplantılarında 75'er baz puan faiz artıran ECB ve BoE'nin sıkılaşma hızını 50 baz puana indirebileceği fiyatlanıyor. Buna karşın her iki banka için 75 baz puanlık faiz artırımlarının da masada kalmaya devam ettiği görülüyor. Öte yandan ECB'nin güncellenecek ekonomik tahminleri ile bölgede resesyon riskine ilişkin fiyatlamaların şekillenmesi bekleniyor.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,42, S&P 500 endeksi yüzde 0,61 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,56 seviyelerinden yüzde 3,48'e kadar gerilerken, dolar endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 103,6'dan işlem görüyor. ABD'nin endeks vadeli kontratları ise yeni güne karışık seyirle başladı.

Avrupa tarafında, bugün açıklanacak BoE ve ECB'nin faiz kararı öncesi dün açıklanan ekonomik veriler karışık sinyaller vermeye devam etti.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ekimde aylık yüzde 2 azalarak beklentilerin altında kalırken, yıllık yüzde 3,4 artış kaydetti. İngiltere'de ekimde yüzde 11,1 ile son 41 yılın zirvesine yükselen yıllık enflasyon, kasımda yüzde 10,7'ye geriledi. Bu gelişmelerle Avrupa borsalarında dün satıcılı bir seyir izlenirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi 1,0689 ile 9 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından 1,0680 seviyesinde dengelendi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise yeni güne satıcılı başladı.

Asya tarafında Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, bölge ekonomilerine yönelik endişeler de gündemde kalmaya devem ediyor. Çin'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede perakende satışlar kasımda yıllık yüzde 2,2 artarak beklentilerin altında kaldı. Japonya'da ise ekimde yıllık bazda ithalat yüzde 30,3 ve ihracat yüzde 20,2 artarak tahminleri aştı.

Öte yandan Japonya'da gelecek yıl para politikasının gözden geçirileceğine dair tartışmalar yapılmaya devam edilirken, gelecek haftaki toplantıda politika faizinin ultra düşük seviyede tutulacağı öngörülüyor. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 değer kaybetti.

Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün 5.302,14 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından gelen satışlarla düşüşe geçti ve günü yüzde 3,61 değer kaybıyla 5.066,50 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,07 azalışla 18,6293'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6360'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün ECB ve BoE faiz kararının yanı sıra İsviçre, Norveç, Filipinler ve Tayvan merkez bankaları toplantılarının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, para politikalarına ilişkin belirsizliklerin azalması ile piyasalarda denge arayışının öne çıkabileceğini söyledi.

Bugünün veri gündeminin de yoğun olduğunu, yurt içinde konut satışları ve bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 seviyesinin destek, 5.200 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı konut satışları

11.00 Türkiye, kasım ayı bütçe dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 BoE'nin faiz kararı

16.15 ECB'nin faiz kararı

16.30 ABD, aralık ayı New York Fed sanayi endeksi

16.30 ABD, kasım ayı perakende satışlar

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, aralık ayı Philedephia Fed imalat endeksi

16.45 ECB Başkanı Lagarde'ın basın toplantısı

17.15 ABD, kasım ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı