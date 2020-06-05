  • BIST
    109537
  • Dolar
    6,7530
  • Euro
    7,6805
  • Altın
    371,3860
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kritik karar! Ehliyetlerini değiştirmek zorundalar
Brezilya'da 1473, Meksika'da 816 kişi hayatını kaybetti.
NBA'de sezon tekrar başlıyor
Washington DC'deki Floyd gösterileri sakin geçti
Hamas Lideri Heniyye: Tehlikelere karşı tam bir strateji kurulmalı
Arjantin'de Kovid-19 vaka sayısı 20 bini geçti
Beyaz Saray Tiananmen olaylarında hayatını kaybedenleri andı
Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Zimbabve'de Kovid-19 yasaklarını ihlal eden 1300 kişi gözaltına alındı
Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı
Moody's: Havacılık sektörü 2023'e kadar toparlanamayacak
İngiliz Bilim adamı Hambling: Türkiye ABD'ye rakip oldu!
Rusya'dan itiraf gibi çıkış: Türkiye sayesinde siyasi arenadan silinecek!
Libya ordusu Hafter milislerinin bıraktığı mühimmatları ele geçirdi
Hafter'e bağlı milis lideri yakalandı
'Türkiye, Koalisyon içinde bunu yapıp savaşan tek ülke'
Ve Erdoğan talimatı verdi! Ayasofya için Yunan'ı çıldırtacak tarihi hamle
Trablus Hafter'den temizlendi
İşte kadın yolcusunu döven taksici için istenen ceza!
ABD'li düşünür Noam Chomsky'den 'ABD'nin İsrail'e desteği çok kırılgan' açıklaması
ABD'de George Floyd protestoları 10. gününde
Koronavirüs salgınında son 24 saate...
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
Kapadokya semaları sıcak hava balonlarıyla renklendi
05 Haziran 2020 Cuma 09:20:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 09:20:00

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Küresel piyasalarda, dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından, bugün ABD'de açıklanacak mayıs ayı istihdam raporundaki veriler takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan haftalık işsizlik başvurularının beklentileri aşması sonrası pay piyasalarında kar satışlarının etkisini artırdığı görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 0,05'lik sınırlı artışla günü tamamlasa da S&P 500 endeksi yüzde 0,34, Nasdaq endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

Analistler, mayısın ikinci yarısından itibaren ekonomilerin yeniden açılmasıyla ilgili iyimserlikle yükseliş trendinde hareket eden New York borsasında, dün kar satışlarının görüldüğünü belirterek, devam eden protesto gösterilerinin de gündemi meşgul ettiğini kaydetti.

Bugün açıklanacak mayıs ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getiren analistler, öncü verilerde görülen toparlanma işaretlerine karşın ekonomiye ilişkin endişelerin devam ettiğini söyledi.

Avrupa borsalarında da kar satışlarının etkili olmasıyla dün düşüşler görüldü. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda beklentileri aşan bir artış yapmasına karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,45, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise ECB kararı sonrası yükselişini sürdürerek, yaklaşık yüzde 1 artışla 1,1360'a kadar çıktı.

ECB, dünkü toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı 600 milyar avro artırarak 1 trilyon 350 milyar avroya çıkardı. Piyasa beklentisi, 250-500 milyar avro artış seviyelerinde bulunuyordu.

Analistler, ECB Başkanı Christine Lagarde'nin düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Avro Bölgesi'nin ekonomisinde küçülmenin ikinci çeyrekte "benzeri görülmemiş" bir düzeyde olacağını ve 2020'de yüzde 8,7 daralma beklediklerini açıklamasının, pay piyasalarında satışların güçlenmesine neden olduğunu ifade etti.

Asya borsalarında ise bugün karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 geriledi.

Yurt içinde, dün yüzde 0,39 değer kazanarak yükselişini üst üste 12. işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, 109.536,92 puanla yaklaşık 3 ayın en yüksek kapanışını yaptı. Dün günü 6,7566'dan tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,7510 seviyesinde işlem görüyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin, bugün piyasalar kapandıktan sonra yayımlanmasının beklendiğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini söyledi. Moody's, son değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "B1", görünümü ise "negatif" olarak belirlemişti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 111.600 direncinin gündeme geleceğini bildirdi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER