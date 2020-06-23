  • BIST
    116117
  • Dolar
    6,8599
  • Euro
    7,7453
  • Altın
    387,3700
İstanbul
19 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ulaştırma Bakanlığı'ndan karayolu taşımacılarına yeni düzenleme
12 hafta sonra 'dipten' çıkan Kayserispor'da umutlar yeşerdi
Son 16 yılın en düşük seviyesinde
Bakan Selçuk müjdeyi verdi: Yeni paket geliyor
ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması
Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü
Bakan Albayrak açıkladı! Tarihi krediye rekor başvuru
Alman gazetesi Bild'den Merkel'i çileden çıkartacak Türkiye haberi: Berlin'den daha güvenli
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 194 bini geçti
Wİ-Fİ dönemi geride kalıyor! İşte yeni nesil internet: Lİ-Fİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: PARDUS, Diyanet'in 10 bin bilgisayarında kullanılacak
Borsa güne yükselişle başladı
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 185 bini aştı
Kuzey Kutbu'nda tarihi sıcaklık
Somali'de Türk askeri eğitim üssü önünde intihar saldırısı girişimi
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan flaş YKS açıklaması: 'İhtimal yok'
Polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesi olayında flaş gelişme!
Fenerbahçe'ye FIFA şoku! Bir fesih daha gelebilir
Suudi Arabistan'ın Hac kararı ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan flaş açıklama
Teröristbaşı Murat Karayılan 14 işçiyi nasıl katlettiklerini anlattı
HDPKK'lı Belediye Başkanı ve yardımcısı gözaltında
Meteoroloji uyardı: Sel, yağmur ve dolu geliyor!
İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
ABD'nin Chicago kentinde silahlı saldırılar: 14 ölü, 90 yaralı
23 Haziran 2020 Salı 12:17:00 - Güncelleme:23 Haziran 2020 Salı 12:17:00

Küresel kömür tüketimi 16 yılın en düşük seviyesinde

ABONE OL

Küresel kömür tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,6 azalarak 3 milyar 770 milyon ton petrol eş değerine düştü.

AA muhabirinin "BP 2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, küresel birincil enerji kaynakları arasında kömürün payı geçen yıl yüzde 27 olurken, bu rakam 16 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Tüketimde yaşanan düşüşte, küresel düzeyde artan yenilenebilir enerji yatırımları, doğal gaz tüketiminin artması, ülkelerin temiz enerji politikaları ve sürdürülebilir kaynaklarının enerji sistemlerine dahil edilmesi gibi faktörler rol oynadı.

Küresel kömür tüketimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,6 azalarak 3 milyar 770 milyon ton petrol eş değeri olarak belirlendi.

ÇİN, KÖMÜR TÜKETİMİNDE YİNE LİDER

Çin, geçen yıl dünya kömür tüketiminin yaklaşık yüzde 51,7'sini tek başına gerçekleştirerek en çok kömür kullanan ülke oldu. Ülkede kömür tüketimi, bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,3 artışla 1 milyar 950 milyon ton petrol eş değerini buldu.

Bu ülkeyi, kömür tüketimini yüzde 0,3 artıran Hindistan takip etti. Hindistan'da kömür tüketimi, 444 milyon 731 bin ton petrol eş değeriyle 2001'den bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Hindistan'ın ardından dünyada en fazla kömür tüketen ABD'de ise kömür kullanımı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 14,6 azaldı ve 270 milyon 851 bin ton petrol eş değeri oldu.

Öte yandan, petrol ve doğal gaz bakımından zengin sayılan Türkmenistan, Irak, Katar ve Trinidad ve Tobago'da geçen yıl kömür tüketilmedi.

DÜNYADA KÖMÜR ÜRETİMİ ARTTI

Dünya genelinde kömür üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,5 artarak 8 milyar 129 milyon ton oldu.

Söz konusu dönemde, dünyada en fazla kömür üretimi 3 milyar 846 milyon tonla Çin'de gerçekleşti. Dünya kömür üretiminin yüzde 47,3'ünü tek başına üstlenen Çin'i, 756 milyon tonluk üretimle Hindistan ve 639 milyon 800 bin tonluk üretimle ABD izledi.

Kömür üretimini en çok artıran ilk 3 ülke ise Venezuella, Pakistan ve Brezilya oldu. Venezuella, geçen yıl üretimini bir önceki yıla göre yüzde 49,1, Pakistan yüzde 45,9 ve Brezilya yüzde 24,8 artırdı.

Türkiye'de kömür üretimi ise bu dönemde yüzde 0,1 artarak 84 milyon ton olarak hesaplandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER