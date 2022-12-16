VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Rusya'dan Başkan Erdoğan'ın Suriye teklifine yanıt
Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı... "1 saat geçmeden aracı bırakan ve bombayı koya...
Asgari ücret pazarlığında 3. toplantının tarihi belli oldu
Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi yeni kapasitesiyle hizmete alınıyor
Fransa'da demir yolu çalışanlarının grevi, tren ulaşımını aksattı
Fransa'da bir apartmanda çıkan yangında 5'i çocuk 10 kişi öldü
İstanbul merkezli DHKP-C operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
"Tahıl anlaşmasıyla tüm dünyada umuda hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz"
"İhracatta hedefin altında kalmayacağız"
Brent petrolün varil fiyatı 81,02 dolar
"Saldırıyı düzenleyen teröristler bunun bedelini ödeyecektir"
Futbolda haftanın programı
Peru'daki hükümet karşıtı gösterilerde çıkan olaylarda ölü sayısı 18'e yükseldi
Borsa güne yükselişle başladı
Diyarbakır'da terör saldırısında 8'i polis 9 kişi yaralandı
"Diyarbakır polisimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz"
‘Dans Et'tirecek
Ayvalık'ta yeni film
2022'yi ‘Haram'la uğurluyor
Farkındalık teklisi
Kovid'i ağır geçiriyor
Küresel kömür talebinin bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor
‘Recep İvedik' seyirciye ayıp ediyor
16 Aralık 2022 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 10:00:00

Küresel kömür talebinin bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Küresel kömür tüketiminin bu yıl 8 milyar tonu aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması beklenirken, yüksek doğal gaz fiyatlarına bağlı olarak elektrik üretiminde kömür kullanımındaki artış bu rekorun nedeni olarak öne çıkıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) yıllık yayımlanan Kömür 2022 raporuna göre, küresel kömür kullanımı bu yıl geçen yıla göre yüzde 1,2 artacak.

Kömür tüketimi bir yılda ilk kez 8 milyar tonu aşarak 2013'teki rekor tüketimin üzerine çıkacak.

Dünyada son yıllarda hızlanan temiz enerji dönüşümü ve iklim değişikliğiyle mücadele adımlarına rağmen en büyük karbon emisyon kaynağı olan kömür kullanımı, yüksek doğal gaz fiyatları nedeniyle elektrik üretiminde kömür kullanımıyla bu yakıta olan bağımlılığın artması nedeniyle rekor kıracak.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrasında Avrupa'nın uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak Rusya'nın gaz akışını keskin şekilde azaltması, Avrupa'nın kömür kullanımının üst üste ikinci yıl artmasına yol açarken, 2025 itibarıyla Avrupa'nın kömür talebinin düşüşe geçeceği tahmin ediliyor.

Gelişmiş ülkelerdeki kömür talebinin gelecek bir kaç yıl içinde azalacağı öngörülürken, özellikle gelişmekte olan Asya ekonomilerinde güçlü bir talep büyümesi bekleniyor.

Gelişmiş ülkelerdeki düşüş Asya'daki büyümeyle dengeleneceğinden, kömürün küresel karbon emisyonlarının en büyük kaynağı olarak kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Dünyanın en büyük üç kömür üreticisi Çin, Hindistan ve Endonezya'da kömür üretiminin bu yıl rekor seviyeye ulaşması beklense de, kömür yatırımlarında bir artış öngörülmüyor.

Küresel kömür talebinde, dünyanın en büyük kömür tüketicisi Çin'deki gelişmelerin gelecek yıllarda belirleyici rol oynayacağı, Hindistan'daki gelişmelerin de önemli olduğu ifade ediliyor.

IEA Enerji Piyasaları ve Güvenliği Direktörü Keisuke Sadamori, rapora ilişkin değerlendirmesinde, dünyanın fosil yakıtlarda en yüksek tüketim seviyesine yakın olduğunu belirterek, "Bu pik seviyeye ulaşmanın ardından ilk olarak kömür talebi düşmeye başlayacak fakat henüz o noktada değiliz." ifadesini kullandı.

Küresel kömür talebinin "inatçı" bir şekilde bu yıl rekor seviyeye ulaşacağını ve emisyonları da artıracağını belirten Sadamori, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda, bugünkü enerji krizinin yenilenebilir enerji kaynakları, enerji verimliliği uygulamaları ve ısı pompalarının kurulumunu hızlandırdığına ilişkin birçok işaret de var. Bu gelişmeler, gelecek yıllarda kömür talebinin azalmasına yardımcı olacak. Hükümet politikaları da daha güvenli ve sürdürülebilir bir yol haritası oluşturmak için kilit rol oynuyor."

Etiketler : uluslararası enerji ajansı enerji krizi kömür
Yeni isimlerin işi zor

Yeni isimlerin işi zor
Denizkızı oluyor

Denizkızı oluyor
Hayali kafe açmak

Hayali kafe açmak
Cüzdanını bulana spagetti yapacak

Cüzdanını bulana spagetti yapacak
Çağla eve kapandı

Çağla eve kapandı
"Benden daha çok esprililer"

"Benden daha çok esprililer"
Vefat etti

Vefat etti
Yapımcılığa el attı

Yapımcılığa el attı
Kazayı koluna yazdı

Kazayı koluna yazdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX