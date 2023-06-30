Küresel hidrojen üretiminin yüzde 94'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilecek

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30 Haziran 2023 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:30 Haziran 2023 Cuma 12:00:00

Küresel hidrojen üretiminin yüzde 94'ü 2050'de yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilecek

Kaynak: AA

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IRENA'nın küresel sıcaklık değerlerini 1,5 derece ile sınırlandırması hedefiyle oluşturulan 2050 senaryosuna göre, 2050'de küresel hidrojen üretiminin yüzde 94'ü yenilenebilir enerji kaynakları tarafından sağlanacak.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından hazırlanan Dünya Enerji Dönüşümü Görünümü 2023 raporundan derlenen bilgilere göre, hidrojenin farklı sektörlerde geliştirilmesine ilişkin politika destekleri Ekim 2022'den itibaren hızlandı.

Küresel sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılması için ulaşım, enerji ve üretim sektörlerinde elektrifikasyon ve enerji verimliliği önemli rol oynuyor, bu kapsamda yenilenebilir enerji, temiz hidrojen ve sürdürülebilir biyokütle çalışmalarında artış yaşanıyor.

Temiz hidrojen üretimi ve ilgili teknolojilere yönelik alt yapı çalışmalarına geçen yıl önceki yıla göre küresel ölçekte 3 kattan fazla yatırım yapıldı. Geçen yıl gerçekleştirilen yatırımlar 1,1 milyar dolara ulaşırken, 2050'de bu alana yapılacak yıllık toplam yatırımın 170 milyar dolar seviyesinde olması bekleniyor.

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IRENA'nın 2050 senaryosuna göre, küresel enerji arzında 2020'de yüzde 16 olan yenilenebilir enerji payının 2050'de yüzde 77'ye çıkması bekleniyor.

Temiz hidrojen üretebilmek için büyük öneme sahip olan elektroliz üretim kapasitesi geçen yıl 0,5 gigavata ulaşırken, 2050'de bu kapasitenin toplam 5 bin 722 gigavata yükseleceği hesaplanıyor. Böylelikle, IRENA küresel sıcaklık değerlerini 1,5 derece ile sınırlandırması hedefiyle oluşturulan 2050 senaryosuna göre, 2050'de küresel hidrojen üretiminin yüzde 94'ü temiz enerji kaynakları tarafından üretilecek.

Hidrojenin özellikle karbon yoğun olarak bilinen demir, çelik gibi madenlerin üretimi ve işlenmesi gibi endüstriyel sektörlerde kullanımının artması tavsiye ediliyor.

Hidrojen, elektrik sistemlerinde depolama avantajıyla şebeke esnekliği sağlarken, son kullanıcıların karbonsuzlaşma hedeflerine ulaşmada kilit rol oynuyor.

Avrupa Birliği'nin geçen yıl mayısta yayınladığı REPowerEU Planına göre, 2030'a kadar Rusya kaynaklı fosil yakıt bağımlılığını yerli kaynaklarla ikame etmek istiyor.

Bu kapsamda AB, yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmayı ve yıllık yeşil hidrojen üretimini 10 milyon tona çıkarmayı hedeflerken, 10 milyon ton yeşil hidrojeni de ithal etmeyi planlıyor.

Rapora göre, hidrojen üretimi ve taşınması konusunda uluslararası yatırımların hızlanması bekleniyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarında maliyetlerin düşmesi, elektroliz kapasitelerindeki gelişmelere bağlı olarak yeşil hidrojen üretiminin rekabetçi fiyatlara ulaşacağı öngörülüyor.

Etiketler : uluslararası yenilenebilir enerji ajansı irena yenilenebilir enerji hidrojen
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