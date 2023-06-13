Küresel hidroelektrik enerjisinde kapasite artışı 8 yılın zirvesini gördü

Uluslararası Hidroelektrik Derneği (IHA) "2023 Dünya Hidroelektrik Raporu'ndan" yaptığı derlenen göre, hidroelektrik enerjisindeki kapasite artışında, güvenilir ve sürekli elektrik ihtiyacının artması ile gelişmiş ülkelerin karbon salımı hedeflerine ulaşabilmek için daha çevreci kaynakları tercih etmesi etkili oldu.

Hidroelektrik kurulu gücü geçen yıl bir önceki yıla göre 34 bin megavat artarak 1 milyon 397 bin megavata ulaştı. Yeni eklenen kapasitenin 10 bin 500 megavatlık kısmı pompaj depolamalı hidroelektrik santrallerden, kalan 23 bin 500 megavatlık bölümü ise barajlı hidroelektrik santrallerinden oluştu.

Hidroelektrik enerjisinde kurulu güç bakımından Çin, 415 bin megavat ile dünyada ilk sırada yer aldı. Çin'i, 110 bin megavat kurulu kapasiteyle Brezilya ve 102 bin megavat ile ABD izledi. Türkiye ise 32 bin megavat kurulu güçle geçen yıl 2021'deki yerini koruyarak dünyada 9'uncu, Avrupa'da ise 2'nci sırada yer aldı.

Geçen yıl hidroelektrikte Avrupa'da 2 bin 712 megavat yeni kurulu güç eklendi. Bunun, 1780 megavatı pompaj depolamalı hidroelektrik santrallerinden oluştu. Bu dönemde, Avrupa'da toplam hidroelektrik kurulu gücü 258 bin megavata ulaştı.

Dünyada hidroelektrik kapasite artışı 2015'teki 33 bin 700 megavat seviyesinden sonra ilk kez geçen yıl 34 bin megavat artış gösterdi.

Söz konusu dönemde kapasite artışına en büyük katkı 23 bin 811 megavat ile Çin'den geldi. Onu 1100 megavat ile Laos ve 1012 megavat ile Kanada, 998 megavat ile Portekiz ve 900 megavat ile İsviçre izledi.

Türkiye, geçen yıl 558 megavat kapasite artışıyla dünyada 9'uncu sırada yer aldı.