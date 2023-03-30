Küresel halka arz pazarındaki düşüş devam ediyor

EY, Global Halka Arz Trendleri 2023 Raporu'nun ilk çeyrek dönem sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bu yılın ocak-mart döneminde gerçekleştirilen halka arz işlemi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 azalış göstererek 299 oldu. 2022'nin aynı döneminde 326 halka arz işlemi gerçekleştirilmişti.

Ocak-mart döneminde halka arzlar yoluyla elde edilen gelir 21,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, gelirlerde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 61 azalış kaydedildi. 2022'nin aynı döneminde 54,6 milyar dolar gelir elde edilmişti.

Raporda, geçen yılda halka arz sayısında yüzde 45'lik düşüş olduğu hatırlatılarak, "Yılın başındaki halka arzda herhangi bir ivme, küresel bankacılık sistemindeki son çalkantı tarafından daha da bastırılmasıyla birlikte, beklenmedik enflasyon ve faiz oranı görünümüyle hızla azaldı." denildi.

EY'nin raporunda, zorlu ekonomik ve jeopolitik ortama rağmen, enflasyonun zirve yapması, enerji fiyatlarının azalması ve Çin ekonomisinin toparlanmasıyla yeni halka arzlar için ufukta ışık olduğu belirtilerek, "Bununla birlikte, şirketler borsaya açılmadan önce piyasaların istikrar kazanması ve toparlanmasını beklediğinden, halka arz için bekleyen şirketler artmaya devam ediyor." denildi.

Teknoloji şirketlerinin 2023'de halka arzlara öncülük etmeye devam ettiğine vurgu yapılan raporda, 2023'ün ilk çeyreğinde ilk 10 şirketten dördünün enerji sektöründen olduğu belirtildi.

Rapora göre, Asya-Pasifik bölgesinde gerçekleşen halka arzlardan elde edilen gelir yüzde 70 ve işlem sayısı da yüzde 6 düştü. Toplam gelir 12,7 milyar olarak kayıtlara geçti. Asya-Pasifik halka arz pazarı, küresel halka arzların yüzde 59'unu oluşturdu.

Kıta Amerikası'nda halka arzda işlem sayısı yüzde 11 ve elde edilen gelir yüzde 9 artarak 2,6 milyar dolara indi.

Öte yandan, yatırımcılar aylardır yüksek faiz oranları ve yaşam maliyetleri ile mücadele ederken, son zamanlarda, Credit Suisse, Silicon Valley Bank, Signature Bank ve First Republic Bank için acil devlet müdahalelerle sonuçlanan bankacılık sektöründeki tarihi çalkantı da yatırımcıların risk iştahını azaltıyor.