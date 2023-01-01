Küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen Türkiye 2023'te de umut vadediyor! Dünyadan pozitif ayrıştık

MEMUR VE EMEKLİYE ZAM

3 OCAK: Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aralıkta yüzde 13.58 arttı, yıllık artış yüzde 36.08 oldu. Memur maaşları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 27.9 arttı. SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıkları da yüzde 25.5 yükseldi.

8 OCAK: Konya ile Karaman arasındaki seyahat süresini 40 dakikaya, Ankara-Konya-Karaman seyahat süresini de 2 saat 40 dakikaya indiren Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı hizmete alındı.

25 OCAK: Uluslararası Para Fonu (IMF), 2022 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4.9'dan 4.4'e düşürdü.

GIDADA KDV YÜZDE 1'E İNDİ

2 ŞUBAT: Yıllık enflasyon bazda yüzde 48.69 oldu.

3 ŞUBAT: TPAO, Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-1 tespit kuyusunda tüm akış testlerinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

10 ŞUBAT: ABD'de yıllık enflasyon, ocakta yüzde 7.5 ile yaklaşık 40 yılın zirvesini gördü.

12 ŞUBAT: Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 1'e indi.

18 ŞUBAT: Vatandaşları sahte indirimlerden korumak amacıyla fiyat etiketi ve indirimli satış kriterleri yeniden belirlendi.

28 ŞUBAT: Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 11.4 büyüdüğü açıklandı. Böylece Türkiye G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyümeyi sağlayan ülke oldu.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ AÇILDI

1 MART: Yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik 'Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi' devreye alındı.

9 MART: Atak Helikopteri'nin yurtdışı ilk teslimatı Filipinler'e yapıldı.

16 MART: Amerikan Merkez Bankası (FED), 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0.25-0.50 aralığına yükseltti.

18 MART: Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü hizmete açıldı.

GÜNLÜK İHRACATTA REKOR KIRILDI

4 NİSAN: Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61.14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114.97 olarak açıklandı.

13 NİSAN: Uzay aracını Ay'a taşıyacak Milli Hibrit İtki Sistemi başarıyla test edildi.

19 NİSAN: IMF, 2022'ye ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 4.4'ten yüzde 3.6'ya indirdi.

27 NİSAN: Rus devlet şirketi Gazprom, Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu açıkladı.

30 NİSAN: Türkiye bir günde 1 milyar 956 milyon dolarlık ihracat yaparak Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekorunu kırdı.

ABDÜLHAMİT HAN GEMİSİ TÜRKİYE'DE

10 MAYIS: İşsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0.3 puan artışla yüzde 11 oldu.

19 MAYIS: Türkiye'nin denizlerde hidrokarbon arayan filosuna katılacak dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamit Han, Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaştı.

28 MAYIS: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Siper Hava Savunma Sistemi'nin bir testinin daha başarıyla tamamlandığını bildirdi. Türkiye'deki ilk şarj ağı işletmeci lisansları dağıtıldı.

31 MAYIS: Türkiye ilk çeyrekte yüzde 7.5 büyüdü.

KARADENİZ'DE İLK KAYNAK

3 HAZİRAN: Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 73.50'e ulaştı.

8 HAZİRAN: BDDK, Emin Evim, Fuzul, Birevim, Katılım, İmece ve Sinpaş'ın faaliyet iznini onayladı.

13 HAZİRAN: Fitch, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yüzde 2.4'ten yüzde 4.5'e yükseltti.

13 HAZİRAN: Karadeniz gazı için ilk boru indirme ve kaynak töreni yapıldı.

14 HAZİRAN: Türksat 5B uydusu devreye girdi.

29 HAZİRAN: ABD ekonomisi, ilk çeyrekte büyüme beklentilerinin aksine yüzde 1.6 daraldı.

30 HAZİRAN: Konut başına 50 bin liraya kadar finansman imkanı sağlayan, 60 ay vadeli, 0.99 faizli 'Konutlarda Isı Yalıtım Projesi' başladı.

ABD RESESYONA GİRDİ

2 TEMMUZ: Haziranda 23.4 milyar dolarla tüm zamanların aylık ihracatı yapıldı.

3 TEMMUZ: Yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 34.69 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere yüzde 41.69 artış yapıldı. En düşük memur maaşı 9 bin 105 liraya çıktı.

6 TEMMUZ: Türkiye, 84 milyon 680 bin 273 kişilik nüfusuyla dünyada 18'inci sıraya yerleşti.

13 TEMMUZ: Euro/dolar paritesi 2002 yılından bu yana ilk kez 1 seviyesinin altını gördü.

21 TEMMUZ: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin dördüncü reaktörünün temeli atıldı.

27 TEMMUZ: FED, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2.25-2.50 bandına yükseltti.

28 TEMMUZ: ABD ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 0.9 daralarak teknik resesyona girdi.

TARIM KREDİ DEVREDE

9 AĞUSTOS: Restoran ve yemekhane artıklarının yem olarak kullanılabilmesine imkan veren bir düzenleme yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Abdülhamid Han Sondaj gemisini ilk görev yerine uğurlandı.

15 AĞUSTOS: Tarım Kredi, enflasyonla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 1400'e yakın hizmet noktasında indirimli fiyat uygulamasına başladı.

31 AĞUSTOS: Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7.7 büyüme kaydetti. Böylece Türkiye OECD ve G20 ülkeleri içinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke oldu.

SIFIR OTO SATIŞINA DÜZENLEME

4 EYLÜL: Türkiye ekonomisinin 2023-2025 dönemine ilişkin yol haritası olma niteliğindeki yeni Orta Vadeli Plan (OVP), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. OVP'de büyümenin 2023'te yüzde 5, 2024 ve 2025'te yüzde 5.5 olarak gerçekleşeceği öngörüldü. Enflasyonun ise 2023'te yüzde 24.9, 2024'te yüzde 13.8 ve 2025'te yüzde 9.9 olacağı tahmin edildi.

10 EYLÜL: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı uygulamasının 1.3 trilyon liralık hacmi geçtiğini bildirdi.

15 EYLÜL: Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el otomobil ve arazi taşıtlarının satışına, ilk tescil tarihinden itibaren '6 ay ve 6 bin kilometre' koşulu getiren düzenlemesi yürürlüğe girdi.

26 EYLÜL: OECD, küresel ekonomik büyüme tahminini 2022 için yüzde 3'te tutarken, Türkiye için yüzde 3.7'den yüzde 5.4'e yükseltti.

TOGG ÜRETİME BAŞLADI

19 EKİM: Rusya ile Sinop'ta nükleer santrali inşası için müzakereler başladı.

23 EKİM: 100 milyar liralık Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi açıldı.

26 EKİM: Rekabet Kurulu, Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'ya 346.7 milyon lira idari para cezası verdi.

27 EKİM: Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı.

29 EKİM: Togg Gemlik Kampüsü törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un seri üretim bandından inen ilk akıllı cihazı C-SUV'u kullanarak tören alanına giriş yaptı.

YUSUFELİ BARAJI DEVREDE

1 KASIM: Togg için kamu bankalarından düşük maliyetli kredi verileceği duyuruldu.

9 KASIM: Ekonomiye ilişkin Torba Yasa yürürlüğe girdi. 2 bin liranını altındaki alacaklardan silindi. Öğrencilerin KYK borçları yapılandırıldı. Kredi ve kart borçlarına sicil affı geldi. Çalışana doğalgaz ve elektrik yardımı geldi.

18 KASIM: Fahiş fiyat artışı yapan işletmelere 56.6 milyon lira ceza kesildi.

22 KASIM: Türkiye'nin en yüksek barajı olan Yusufeli, törenle su tutmaya başladı.

23 KASIM: Milli Muharip Uçak'ın montaj çalışmalarına başlandı.

24 KASIM: Otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) için matrah düzenlemesine gidildi.

25 KASIM: Kovid-19 salgını sırasında kesilen maske cezaları silindi.

30 KASIM: Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3.9 büyüme kaydetti.

KIZILELMA HAVALANDI

2 ARALIK: Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 84.39'a, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 136.02'ye geriledi. Böylelikle enflasyon baz etkisiyle 18 ay sonra ilk kez düştü.

12 ARALIK: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörden temizlenen Gabar Dağı'nda 12 milyar dolar değerinde 150 milyon varil petrol rezervi keşfedildiğini duyurdu.

14 ARALIK: Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinden sonra ilk kez havalandı.

22 ARALIK: 2023 yılında uygulanacak net asgari ücret, 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

26 ARALIK: Karadeniz'de keşfedilen gaz rezervi yeni keşifle 710 milyar metreküpe ulaştı.

28 ARALIK: Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini açıkladı. Yaş şartının olmadığı düzenleme 2 milyon 250 bin kişiyi kapsıyor.