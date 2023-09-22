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22 Eylül 2023 Cuma 16:31:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 16:31:00

Küresel düşük karbonlu hidrojen üretimi 2030'da 38 milyon tona ulaşacak

Kaynak: AA

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Küresel düşük emisyonlu hidrojen üretiminin 2030'da 38 milyon tonu bulacağı belirtildi.

Uluslararası Enerji Ajansının Küresel Hidrojen Görünümü 2023 raporuna göre, dünya genelinde düşük emisyonlu hidrojen üretimine ilişkin projeler hızla artıyor.

Dünya genelinde 42 hükümet hidrojen stratejisi belirlerken, küresel hidrojen kullanımı da önceki yıla göre yüzde 3 artarak 95 milyon tona ulaştı.

Rapora göre, küresel düşük emisyonlu hidrojen üretimi de 2030'da 38 milyon tonu bulacak. Bu üretimin 27 tonluk kısmı elektroliz yöntemiyle, kalan kısmı ise fosil yakıtların karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojilerine dayalı olarak elde edilecek.

Geçen yıl ilave ettiği 200 megavatlık elektroliz üretim kapasitesiyle bu alanda dünyada ilk sıraya yerleşen Çin, küresel kapasitenin yüzde 30'unu elinde bulunduruyor. Ayrıca 150 megavat kapasiteyle dünyanın en büyük elektroliz projesi de bu ülkede bulunuyor.

Çin'de bu yılın sonuna kadar toplam 1,2 gigavat seviyesinde elektroliz kapasitesi oluşturulması hedefleniyor.

Kuzey Amerika ve Avrupa'da da düşük karbonlu hidrojen üretilmesine yönelik projeler devam ediyor. Özellikle inisiyatiflerden oluşan düşük karbonlu hidrojen üretim projeleri destekleniyor.

ENFLASYON, EKİPMAN VE FİNANSMAN MALİYETLERİNİ ARTIRIYOR

Rapora göre, hidrojen tedarik zincirine ilişkin finansmanda gelecek dönemde sıkıntılar olabilir. Küresel enflasyon, özellikle ekipmanların fiyatının yükselmesine ve proje maliyetlerinin artmasına sebep oluyor. Bu durumun, hükümetlerin hidrojeni sisteme dahil etme ya da destekleme aşamalarında bir risk unsuru olarak ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor.

Etiketler : uluslararası enerji ajansı hidrojen enlasyon
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