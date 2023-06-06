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Kurbanlık satışları başladı: Hisseli büyükbaş satışlara ilgi arttı
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06 Haziran 2023 Salı 10:23:00 - Güncelleme:06 Haziran 2023 Salı 10:23:00

Kurbanlık satışları başladı: Hisseli büyükbaş satışlara ilgi arttı

Kaynak: İHA

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2023 Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Adana'da besiciler tarafından yetiştirilen küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların satışı başladı. Vatandaşlar büyükbaşa ilgi gösteriyor. Öte yandan Adana'da bu sene kaçak kurban eti kıyması çekenlere 65 bin lira ceza kesileceği öğrenildi.

Kurban Bayramı öncesinde Adana'da besiciler tarafından yetiştirilen küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların satışı başladı. Adana Kasaplar Odası Başkanlığı, canlı küçükbaş ve büyükbaş hayvan kilogram fiyatların 13 Haziran tarihinde resmi kurumlarda toplanıp belirleneceğini açıkladı.

Ancak ortalama olarak küçükbaş fiyatlarının 7-8 bin lirayı bulması nedeniyle bu sene Adana'da vatandaşların 7'şer kişi toplanarak büyükbaş kurban aldığı ve yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

"VATANDAŞLAR FİYATLARI BEKLESİN"

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, diğer illerden de kurbanlıkların Adana'ya gelmeye başladığını söyledi. Yağmur, canlı kurban kilogram fiyatlarının açıklanana kadar sosyal medyada dolaşan fiyatlara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'de her sene komisyon kurarak ilk fiyatları biz açıklıyoruz.

Bu sene de 13 Haziran'da canlı küçükbaş ve büyükbaş hayvan kilogram fiyatlarını ve kesim fiyatlarını açıklayacağız. Biz açıklayana kadar lütfen internet ve sosyal medyada dolaşan fiyatlara vatandaşlar itibar etmesin" diye konuştu.

"KAÇAK KURBAN ETİ KIYMASINA 65 BİN LİRA CEZA"

Kurban Bayramı'nda kaçak kurban eti kıyması çekiminin de önüne geçmek için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Yağmur, "Bu konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'nda kıyma makinelerini toplama yetkisi olacak. Zabıta müdürlüğü ekipleri sahada olacak. Bizler de gerektiği takdirde sahada olacağız.

Kaçak kurban eti kıyması çekenlere bu sene 65 bin lira ceza kesilecek ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na da şikayette bulunulacak. Ruhsatı olmayanlara ve işinin ehli olmayanlara göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

"7 KİŞİ BÜYÜKBAŞ KURBAN ALIP DAHA FAZLA ET EVİNE GÖTÜRÜYOR"

Kentte uzun yıllardır besicilik yapan Şahin Yanitoz ise bu sene büyükbaşa yoğun ilgi gösterildiğini söyledi. Büyükbaş kurbanlıkların kilogramını 135 liradan sattığını ve bu sene elinde çok az hayvan kaldığını anlatan Yanitoz, "Fiyatlar şu anda gayet güzel. Bu sene fiyatlar arttı ancak müşteriler yine de kurbanlık alıyor. Şu anda ortalama 1 büyükbaş 85 bin ile 100 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bayrama 20 günden fazla olmasına rağmen ben ellerimdeki malı bitirdim sayılır. İnsanlar 1 küçükbaş almaktansa 7 kişi büyükbaş kurban alıp daha fazla et evine götürüyor" dedi.

Öte yandan besici Yanitoz, vatandaşlara kurbanlık alımını son günlere bırakmamaları gerektiğini ve kurbanlık hayvanın cildinde yara, bere olmaması, parlak ve salyasız olması gerektiğini belirtti.

Etiketler : Kurban Bayramı Saruhan Yağmur Adana Kasaplar Odası
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