VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İrem Sak'ın en büyük pişmanlığı! Bakın şimdi ne halde
Bingöl'de şehit olan polis memuru Birol İli memleketi Erzurum'da defnedildi
1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanan sürücüler yoldaki konforu anlattı
"Rus kaynakları olmazsa enerji piyasası çöker"
'Kur Korumalı Mevduat'ta ilk ödemeler yapıldı
Gönülden gönüle öğreniyorlar
Minik yüreklerden erzak yardımı
Hayalleriyle oynuyorlar
Türkiye'den yeni koridor hamlesi
"NATO'dan vazgeçmeye hazırız"
Geri sayıma geçildi: Togg'da robotlar provalara başladı
Hollanda basınından Türkiye'ye ve Erdoğan'a övgü
Millet İttifakı'ın FETÖ ajandası
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 121 çocuk öldü
Türkiye'nin değeri anlaşıldı
Çığ ve afetlerde mağdurların yardımına koşacak
Slovakya'ya gelen Ukraynalı siviller
Slovakya'ya gelen Ukraynalı siviller
Rusya saldırısı altındaki Ukrayna
Ruslar Ukrayna ordusunu tuzağa çekiyor
NATO liderleri Ukrayna-Rusya savaşı konusunda toplanacak
Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 19 kişi yaralandı
İstanbul merkezli 6 ilde 'hayali ihracat' operasyonu düzenlendi
Kabe ve Mescid-i Nebevi'de ramazan ayında itikaf yapılabilecek
23 Mart 2022 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:23 Mart 2022 Çarşamba 15:00:00

'Kur Korumalı Mevduat'ta ilk ödemeler yapıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen yılın aralık ayında devreye alınan Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM) uygulamasında ilk ödemelerin 3 aylık vade tercihinde bulunan hesap sahipleri için bugün itibarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türk lirasına istikrar kazandırmak ve dolarizasyon eğilimini tersine çevirerek döviz kurunun enflasyon üzerindeki baskısını hafifletmek amacıyla KKM'nin başlatıldığı hatırlatıldı.

KKM uygulanmasında ilk ödemelerin 3 aylık vade tercihinde bulunan hesap sahipleri için bugün itibarıyla gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi gösterilen yenilikçi bir ürünümüz olan KKM'de, 22 Mart 2022 itibarıyla 270 milyar lirası Hazine destekli KKM ve 321 milyar lirası TCMB destekli Dövizden/Altından Dönüşümlü KKM olmak üzere toplam 591 milyar lira büyüklüğe ulaşılmıştır. Böylece 1 milyonun üzerinde hesap sahibi, tasarruflarını KKM'de değerlendirmiştir. Sisteme dahil olan hesap sahiplerinin yüzde 97'sini gerçek kişiler oluştururken, 28 bin 934 tüzel kişi de birikimlerini bu üründe değerlendirmeyi tercih etmiştir."

- "FİNANSAL PİYASALARDA YAŞANAN OYNAKLIKLAR SINIRLI KALDI"

KKM'nin ülkenin finansal istikrarına önemli katkılar sunduğu ve bütçe üzerinde yükü oldukça sınırlı olan uygulamanın ekonominin geneline yayılan olumlu etkilerinin gözlemlendiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"KKM, milli para birimimize duyulan güveni kuvvetlendirmenin yanı sıra yatırım ve üretimin en önemli unsuru olan öngörülebilirliğin artırılmasına katkı sağlamıştır. KKM'nin hayata geçirilmesi ile yabancı para mevduatın toplam mevduat içindeki payı 10 puandan fazla azalmıştır. Ayrıca, KKM uygulaması neticesinde Türk lirası mevduatın ortalama vadesinin iki katına yükselmesi bankacılık sektörünün kredi-mevduat vade uyumsuzluğu sorununa iyileştirici yönde katkı sağlamıştır. KKM kapsamında uygulanan faiz üst sınırının katkısıyla bankaların fonlama maliyetleri gerilerken, bu durum ticari kredi faizlerinde düşüşü desteklemiştir. Son olarak da, KKM uygulamasının oluşturduğu istikrarın etkisiyle Rusya-Ukrayna krizine ve FED faiz artışına rağmen finansal piyasalarda yaşanan oynaklıklar sınırlı kalmıştır. KKM'ye büyük ilgi gösteren vatandaşlarımıza milli paramıza duydukları güvenin yanı sıra makroekonomik ve finansal istikrara sağladıkları destek için teşekkür ediyoruz."

Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan FED faiz KKM
Enerjik Serkan

Enerjik Serkan
Birbirlerine girdiler

Birbirlerine girdiler
Rock festivali başlıyor

Rock festivali başlıyor
Düğün tarihi Demet'te

Düğün tarihi Demet'te
'Yalan Dünya'ya rap yorumu

'Yalan Dünya'ya rap yorumu
Romantik gece

Romantik gece
Aşk gülüşü

Aşk gülüşü
Romantik dans

Romantik dans
Hava kirliliği akciğerde hasar yapıyor

Hava kirliliği akciğerde hasar yapıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER