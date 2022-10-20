Kur korumalı mevduat hesapları 1,4 trilyon liralık büyüklüğe ulaştı
Kaynak: TRT Haber
Vatandaşların tasarruflarını kurdaki değişimden korumak amacıyla hayata geçirilen kur korumalı mevduat sistemi, 10 ayda 1,4 trilyon liralık büyüklüğe ulaştı.
Yatırımcıların Türk lirası mevduatlarına dönmesi için atılan adımlardan biri olan kur korumalı mevduat sistemi ile ekonomide yeni dönemin kapıları aralandı.
2021 yılı aralık ayında devreye alınan kur korumalı mevduat ürünü ile, Türk Lirası birikimler, kurdaki değişimlere karşı koruma altına alındı.
Minimum getiri oranının, politika faizinin altında olmamasına karar verildi.
Kur Korumalı Mevduat hesapları 14 Ekim itibarıyla 1 trilyon 443 milyar 111 milyon liraya ulaştı.
Uygulama 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.
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