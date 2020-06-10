Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan flaş açıklama: Temmuz ayı itibariyle...

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy "(Turizmde yeni normale geçiş) Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy açıklamasında ayrıca "(Turizmde sertifikasyon) Avrupa'da bu işi bu kadar düzgün ve güvenilir şekilde yapan ilk ülke Türkiye. Önceliğimiz bütün ülkelerle hava trafiğini başlatmak. Önceliğimiz bütün ülkelerle hava trafiğini başlatmak. İç pazarda hareketlilik şu anda yüzde 45'lere geldi. İç turizm açısından bakarsanız çok iyi" ifadelerini kullandı.