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07 Haziran 2021 Pazartesi 18:02:00 - Güncelleme:07 Haziran 2021 Pazartesi 18:04:00

Külçe altının gramı günü kaç liradan kapattı? İşte 7 Haziran tarihli altın fiyatlarında son durum

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Altın fiyatları yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. 7 Haziran tarihli altın fiyatları ile ilgili son durum açıklaması geldi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,70 azalışla 524,00 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatında dalgalanmalar devam ediyor. Yatırımcılar tarafından takip edilen altın fiyatları ile ilgili beklenen açıklama geldi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,70 azalışla 524,00 liradan tamamladı. İşte son durum...

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 849,00 lira, Cumhuriyet altını 3.474,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,70 düşüşle 524,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

7 HAZİRAN PAZARTESİ

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN: Alış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 527,

Cumhuriyet Ata Lira 3.477,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 481,30

Lira(Tam) Ziynet 3.398,00

Yarım Ziynet 1.699,00

Çeyrek Ziynet 850,00

Etiketler : kapalıçarşı altın fiyatları çeyrek altın altın gram fiyatı
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