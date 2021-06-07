Külçe altının gramı günü kaç liradan kapattı? İşte 7 Haziran tarihli altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatında dalgalanmalar devam ediyor. Yatırımcılar tarafından takip edilen altın fiyatları ile ilgili beklenen açıklama geldi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,70 azalışla 524,00 liradan tamamladı. İşte son durum...



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 849,00 lira, Cumhuriyet altını 3.474,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,70 düşüşle 524,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

7 HAZİRAN PAZARTESİ

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN: Alış



24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 527,

Cumhuriyet Ata Lira 3.477,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 481,30



Lira(Tam) Ziynet 3.398,00



Yarım Ziynet 1.699,00



Çeyrek Ziynet 850,00