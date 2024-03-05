"Kripto varlıklara düzenleme" bayram sonrası meclis gündemine gelecek

Meclis, 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarına ara verirken seçim sonrası gündeme gelmesi planlanan düzenlemelerle ilgili hazırlıklar sürüyor.

AK Parti Grup Başkanı Güler, yaptığı açıklamada, kripto varlıklara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığında yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından AK Parti TBMM Grup Başkanlığı olarak yasa teklifi hazırlıklarını başlattıklarını söyledi.

Güler, AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ve bu alanda uzmanlığı olan milletvekilleri ile bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Ramazan Bayramı sonrası çalışmaların tamamlanmasını hedeflediklerini bildiren Güler, ardından kripto varlıklara ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığına sunacaklarını açıkladı.

Üzerinde çalışılan düzenlemeyle, uluslararası uygulamalara benzer şekilde Türkiye'de kripto varlıklarla işlem yapan tarafların risklerinin azaltılmasının sağlanması hedefleniyor.

Kripto varlıkları geniş anlamda tanımlayacak düzenlemeyle, kripto varlık alım satım platformlarına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisans verilmesi; finansal kuruluşlara benzer şekilde asgari faaliyet şartları zorunluluğu getirilmesi planlanıyor.

Kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin yasalaşması ve kripto varlık hizmet sağlayıcıların lisanslanmaya başlanmasıyla, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) 15 No'lu teknik standardı kapsamında getirilen eleştirilerin bertaraf edilmesi ve Türkiye'nin "kısmi uyumlu" kategorisinden çıkması öngörülüyor.