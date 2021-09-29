Kripto parada tarihi hamle!

İtibari para birimi yerine ülke genelinde kripto para kullanımına geçerek tüm dünyada yankı uyandıran El Salvador'dan tarihi bir hamle daha geldi.

Milliyet'te yer alan habere göre son zamanlarda ülkelerin kripto paralara yönelik ilgileri giderek artmaya devam ediyor. Bunun en güçlü örneği ise geçtiğimiz günlerde Orta Amerika ülkesi olan El Salvador'un Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etmesiyle gerçekleşti.

Bu kapsamda devlet ilk etapta vatandaşların doları Bitcoin'e çevirebilmesi için ülkede yüzlerce Bitcoin ATM'si kurmuş ve kripto para alımlarını artırmıştı. Özellikle son zamanlarda dalgalı bir seyir izleyen Bitcoin'de yaşanan büyük düşüşler ülkede fırsat olarak görülmüş ve kademeli olarak Bitcoin alımı yapılmıştı.

EL SALVADOR BİR İLKE DAHA İMZA ATTI

Son dönemde kripto para hamleleriyle tüm dünyanın gözü üzerinde olan El Salvador'da Bitcoin madenciliğine yönelik çok önemli bir adım atıldı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, resmi Twitter hesabı üzerinden 'ilk adım' diyerek tarihi bir gelişmeyi tüm dünyaya duyurdu.

Bukele, Bitcoin madencilik tesisi kurduklarını ve bunun volkanik enerji ile çalışacağını açıkladı.

Böylece devlet eliyle resmi olarak dünyada ilk defa Bitcoin madenciliğine yönelik bir yatırım yapılmış oldu.