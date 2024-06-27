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Kripto para yasası TBMM'den geçti
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27 Haziran 2024 Perşembe 07:42:00 - Güncelleme:27 Haziran 2024 Perşembe 07:42:00

Kripto para yasası TBMM'den geçti

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, oyçokluğuyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, oyçokluğuyla kabul edildi. Yeni kanunla, hizmet sağlayıcılar için sermaye şartı getirildi. Böylece hem yatırımcı korunacak, hem de hizmet veren firmalara bir dizi yaptırım uygulanacak. Kripto para kullanıcıları ile ilişkilerin nasıl kurulacağı ve kimlik tespitinin nasıl yapılacağı da yasa ile düzendi.

Kripto varlıkların ihracı, satışı ve dağıtımı için de SPK'ya yetki verildi.

Piyasa bozucu eylemlere 246 bin lira ile 6 milyon lira arasında ceza verilecek.

Her yıl platformların bir önceki yılki faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin yüzde 1'i SPK, yüzde 1'i de TÜBİTAK bütçesine ilgili yılın mayıs ayı sonuna kadar ödenip gelir olarak kaydedilecek.

Yurtdışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılar, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik faaliyetlerini kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde sonlandıracak.

İzinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yetkililerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Etiketler : tbmm genel kurulu kripto varlıklar kripto para
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