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26 Ocak 2023 Perşembe 11:58:00 - Güncelleme:26 Ocak 2023 Perşembe 11:58:00

Kripto Endüstrisini Geliştirme İzleme ve Raporlama Derneği usulsüzlükleri raporlayacak

Kaynak: AA

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Son dönemde kripto para ve kripto para borsalarında yaşanan sorunlarla mücadele etmek ve sektöre güveni artırmak adına Kripto Endüstrisini Geliştirme İzleme ve Raporlama Derneği kuruldu.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kripto Endüstrisini Geliştirme İzleme ve Raporlama Derneği Başkanı Emrah İnanç, kripto endüstrisinin gelişmesi için şeffaflığın en önemli ölçüt olduğunu söyledi.

İnanç, "Sektörün zor süreçten geçtiği bu dönemde endüstriyi geliştirmek, sektörün daha iyi bir yere gelmesine katkı sağlamak ve sektöre güveni artırmak adına derneğimizi kurduk ve faaliyetlerimize başladık." diye konuştu.

İnanç, kripto paraların ve kripto para borsalarının başlangıçta "şeffaflık, saydamlık, takip edilebilme, kontrol edilebilme ve manipülasyondan uzak" gibi ilkeleri benimsediğini anlatarak ancak son birkaç yılda kripto paralarda ve kripto para borsalarında yaşanan ani çöküş ve hızlı iflasların kripto endüstrisini 2008 tarzı bir krizin kriptografik versiyonuna sürüklediğini, sektöre sağlanan güvenin derinden sarsıldığını belirtti.

Türkiye kripto para yatırımlarında dünyada 5. sırada

Türkiye'deki kripto para piyasasına dair bilgiler veren İnanç, 2022 yılı itibarıyla Türkiye'de kripto parayla işlem yapanların sayısının 8 milyonun üzerinde olduğunun tahmin edildiğini söyledi. İnanç, Türkiye'nin kripto para yatırımları konusunda dünyada ilk 5'te olduğuna işaret ederek, ayda bir kez kripto ticareti yapan yetişkinlerin oranı açısından ise Türkiye'nin dünya çapında ikinci sırada yer aldığına dikkati çekti.

İnanç, Türkiye'de müşteri kazanmaya çalışan bir çok Uzakdoğu menşeli kripto para borsası olduğunu belirterek, regülasyon ve direkt düzenleyici bir otoritenin olmamasının sakıncalı sonuçlara sebep olduğunun altını çizdi.

Bu borsaların en büyük zararının ise Türkiye'de şirketleşmiş, istihdam sağlayan, vergi ödeyen ülke ekonomisine katma değer sağlayan kripto para borsalarına olduğuna dikkati çeken İnanç, "Bazı borsaların ise terörün finansmanı, kara para aklama, usulsüz olarak müşteri hesaplarına bloke koydukları iddiaları ile karşılaşmaktayız." dedi.

Tehdit oluşturan kripto para borsaları yakından takip edilecek

İnanç, yakın izlemeye alınmış olan borsalarla ilgili tespit ettikleri olumsuzlukları ilgili tüm kamu kuruluşları ile periyodik şekilde ve şeffaf olarak paylaşmaya hazır olduklarını belirterek, dernekleri ile yapılacak iş birliği protokolüyle tüm bu raporları ilgili kurum ve kuruluşlara düzenli olarak aktarabileceklerini, böylelikle sektörün güncel durumu hakkında kamu otoritesinin elinde kayda değer veriler oluşabileceğini söyledi.

Bazı kripto para borsalarının hukuki bir uyuşmazlık veya usulsüzlük durumunda kendilerini dokunulmaz kılmak için ada ülkelerinde merkezlerini açtıklarının altını çizen İnanç, bu yolla birçok mağduriyet yaratıldığını sözlerine ekledi.

Bu şirketler hakkında yapılması gerekenlere dair bilgiler veren İnanç, "Gerektiği takdirde hukuk dışı bu uygulamaların, usulsüzlüklerin önüne geçmek adına ülkemizdeki kamu otoritesi ile iş birliği yaparak, usulsüz işlem yapan ve mağduriyete sebebiyet veren, vatandaşlarımızı ve ülke ekonomisini tehdit eden eylemlerin önüne geçilmesi için ada ülkelerinde kurulmuş olsalar dahi kripto para borsaları hakkında erişim engelleme kararı alınabilmesi için gerekli adımları atacağız." dedi. İnanç, tüm birey ve kurumların www.cexreport.com adresi üzerinden istek, öneri ve şikayetlerini ilgili formu doldurarak kendilerine iletebileceklerinin altını çizdi.

Kripto varlıklar sigortalanacak

Derneğin bir hizmeti olarak 2023 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de aktif olarak kullanılacak kripto varlıkların sigortalanması konusunda da alanında dünyanın en büyük şirketlerinden ABD'li sigorta şirketleri ve reasürans firmaları ile de anlaşmaya vardıklarını belirten İnanç, borsaların iflası veya hacklenmesi gibi pek çok sebeple zor durumda kalan kişilerin mağduriyetlerini en aza indirmek için sigortalanmalarını sağlayacaklarını söyledi.

Etiketler : Kripto Endüstrisi kripto para borsaları Geliştirme İzleme ve Raporlama
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