Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat!

Sosyal destekleri içeren torba yasa teklifiyle, Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarına giren ve kamuoyunda "kara liste" olarak bilinen kredi borçlularına sicil affı olanağı geliyor.



13 YILIN EN KAPSAMLI DÜZENLEMESİ OLACAK

Milyonları ilgilendiren madde, Karşılıksız Çek ve Protestolu Senet ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Yasa'nın çıktığı Ocak 2009'den bu yana en kapsamlı düzenleme olacak.

Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, zamanında ödenmemiş kredi kartı ve diğer kredi borçları nedeniyle kredi puanları düşen vatandaşlara sicili düzeltme şansı tanınıyor.

1 TEMMUZ 2023 MİLAT OLACAK

Bu haktan, anapara ve taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022'den önce olan kişiler ve şirketler yararlanacak. Borçlarını 1 Temmuz 2023'e kadar ödeyenlerin veya yapılandıranların, Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kayıtları silinecek.

HUKUKİ KORUMA

Kredi kuruluşlarının ve finansal kuruluşların, bu kişiler veya şirketlerle yaptıkları işlemlerde, geçmiş dönem performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak.

Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde eski kayıtlar görünmeyecek. Bunu sağlayan finans kuruluşlar için bu işlemlerden dolayı hukuki ve cezai sorumluluk doğmayacak.

TORBA YASA TASARISINDA NELER VAR?

Vatandaşa nefes aldıracak düzenleme tasarıda şöyle yer alıyor:

"Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1/10/2022 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanun'un ek 1'inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 1/7/2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz. Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz."