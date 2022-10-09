VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Biz evlendik farkında mısın?
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat!
Şehidin babası konuştu: Oğlumun kanı yerde kalmadı, vatan sağolsun
Büyük projede ikinci adım! Başvuruları yarın başlıyor...
Oyun öncesi çay molası
Neşeli alışveriş
Yağmurlu havada deniz keyfi
Lüks test sürüşü
MİT, PKK'nın şah damarını kesti
Cumhuriyet savcısından skandal talimat!
Donuk omuz sendromu oldum
Luna'nın kitabının geliri Masal'a
Alamadığı eşya 28 milyon kazandırdı
Temizlenmeyen her baca felakete davetiye çıkartıyor
Kalbi korumanın 6 yolu
Uyuz 15 dakikalık temasla geçiyor
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile Günlük Burç Yorumları - 9 Ekim
Kurtulmuş: İHA'lar, SİHA'lar dünyada bir marka haline geldi
İran devlet televizyonuna siber saldırı
Nijerya'da tekne battı: 10 ölü, 60 kayıp
Yangın çıkan evde 17 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu
Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik bağlantısı kesildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İlk oyumu AK Parti'ye kullandım
Düzce'de boru fabrikasında üzerine malzeme düşen işçi öldü
09 Ekim 2022 Pazar 13:18:00 - Güncelleme:09 Ekim 2022 Pazar 13:18:00

Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Milyonlarca vatandaşa sicil affı geliyor

ABONE OL

Milyonlarca vatandaşa sicil affı geliyor. Buna göre, torba yasa ile kredi, kredi kartı, karşılıksız çek, protestolu senet gibi borçlarını ödemesini aksatanlara sicil affı gelecek.

Sosyal destekleri içeren torba yasa teklifiyle, Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarına giren ve kamuoyunda "kara liste" olarak bilinen kredi borçlularına sicil affı olanağı geliyor.

13 YILIN EN KAPSAMLI DÜZENLEMESİ OLACAK

Milyonları ilgilendiren madde, Karşılıksız Çek ve Protestolu Senet ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Yasa'nın çıktığı Ocak 2009'den bu yana en kapsamlı düzenleme olacak.

Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, zamanında ödenmemiş kredi kartı ve diğer kredi borçları nedeniyle kredi puanları düşen vatandaşlara sicili düzeltme şansı tanınıyor.

1 TEMMUZ 2023 MİLAT OLACAK

Bu haktan, anapara ve taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022'den önce olan kişiler ve şirketler yararlanacak. Borçlarını 1 Temmuz 2023'e kadar ödeyenlerin veya yapılandıranların, Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kayıtları silinecek.

HUKUKİ KORUMA

Kredi kuruluşlarının ve finansal kuruluşların, bu kişiler veya şirketlerle yaptıkları işlemlerde, geçmiş dönem performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak.

Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde eski kayıtlar görünmeyecek. Bunu sağlayan finans kuruluşlar için bu işlemlerden dolayı hukuki ve cezai sorumluluk doğmayacak.

TORBA YASA TASARISINDA NELER VAR?

Vatandaşa nefes aldıracak düzenleme tasarıda şöyle yer alıyor:

"Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1/10/2022 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanun'un ek 1'inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 1/7/2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz. Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz."

Etiketler : kredi kartı kredi sicil affı
Yeni şarkıları hatırlamıyoruz

Yeni şarkıları hatırlamıyoruz
Çeneye operasyon

Çeneye operasyon
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Sefo sevdiğim bir arkadaşım

Sefo sevdiğim bir arkadaşım
Modumu arabeskle yakalıyorum

Modumu arabeskle yakalıyorum
Tek celsede boşandı

Tek celsede boşandı
Dijitalden sinemaya

Dijitalden sinemaya
Kendimi izlerken eleştiririm

Kendimi izlerken eleştiririm
Atiye şenliği

Atiye şenliği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX