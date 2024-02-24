Kredi ve hibenin şartları belli oldu! ‘Yarısı Bizden' paketi yürürlükte

Kredi ve hibenin şartları belli oldu! ‘Yarısı Bizden' paketi yürürlükte

İstanbul'da 'Yarısı Bizden' adıyla yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında verilecek destek paketi yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, hak sahiplerine bir konut için 700 bin TL'ye kadar hibe verilecek. Ayrıca ilk 2 yılı geri ödemesiz 700 bin TL'ye kadar da kredi verilecek. İşyerlerine ise 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin lira kredi sağlanacak. Diğer her bir konut için 1 milyon 400 bin liraya ve diğer her bir işyeri için de 700 bin liraya kadar kredi verilebilecek. Kredilerin vadesi ise 10 yıl olacak. Verilecek destekler İstanbul'in dönüşümü için ayrılan 485 milyar liralık bütçeden karşılanacak.

KİRACIYA 100 BİN LİRA

İnşaat yapımı için verilecek hibenin yanı sıra, maliklere ve kiracılara da tahliye desteği verilecek. Kiracılara bir defaya mahsus olmak üzere karşılıksız 100 bin TL tahliye desteği verilecek. Hibe ve kredi desteği, üç eşit taksitle, yapıdaki hak sahipleri adına hak sahiplerinin anlaştığı yüklenicinin bankada açılan vadesiz hesabına yapılacak.

2026'YA KADAR SÜRE

Karar kapsamında yapım için yardıma ilişkin hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi, bütçe imkanları doğrultusunda 31 Aralık 2026 tarihine kadar yapılabilecek. Riskli yapının bulunduğu parsellerde üretilecek projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının, mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi riskli yapının bulunduğu parsellerde 1 Nisan 2023 tarihinden önce yeni yapıya ait yapı ruhsatı düzenlenmiş olması hallerinde yapım için yardımdan faydalanılamayacak. Yapım için yardımdan faydalanacak yapının ferdileşmemiş kooperatif olması halinde, kooperatif üye listesi ve riskli yapıdaki mevcut bağımsız bölüm esas alınacak. 'Yarısı bizden kampanyası mayıs ayında başlamış, alınan başvuruların ardından ilk sözleşmeler ise aralıkta imzalanmıştı.

Karara ilişkin ilk açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki "İstanbul'da başlattığımız 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında vereceğimiz destek yürürlüğe girdi. Bu kapsamda; 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi, 100 bin TL tahliye desteği olmak üzere toplam 1.5 milyon TL destek ile İstanbul'un kentsel dönüşümünü hızlandıracağız" dedi.

İstanbul'da bir süredir 2 TIR ve 29 ayrı araçla 'Yarısı Bizden' kampanyası konusunda vatandaşlar bilgilendiriliyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ MEMNUN: BEKLEYENLER HAREKETE GEÇECEK

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt: Bu dönüşümü hızlandırmak için beklediğimiz ve her fırsatta dile getirdiğimiz destekler gelmeye başladı. Bu karar, evini dönüştürmek isteyen ama ekonomik zorluklar nedeniyle harekete geçemeyen kesim için son derece teşvik edici.

Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya: Atılan bu büyük adımla birlikte megakent İstanbul'un niteliksiz yapı stokundan bir an evvel kurtulacağını ümit ediyorum. Toplum olarak kentsel dönüşüme bakış açımızın, zihniyetimizin hakkaniyetli ve doğru yönde değişmesi, hızlanması temennimdir.

Helmann Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün: Söz konusu destekler sürecin hızlanması adına güzel katkı sunacak. Burada önemli nokta; 'kredi verilirken hak sahiplerinin gelir ve kredi puanı durumlarına bakılmayacak' olması. Şartları taşıyan herkes bu destekten faydalanabilecek. Bu durum kampanyanın tabana yayılması ve herkesi kapsaması anlamına geliyor.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici: Mevcut düzenleme oldukça değerli. Nitekim deprem değil, çürük, sağlıksız, dayanıksız binalar insan hayatını riske atıyor. Ülkemize yapılacak en büyük iyilik bu yapı stokunun güçlendirilmesi olacaktır.

Kentsel Dönüşüm Sorunları ve Çözümleri Platformu Başkanı Nihat Şen: Kentsel dönüşümün hızlanması adına önemli adım. Hem durağan bir döneme giren inşaat sektörü hem de dayanıklı binaların yapımı hızlanacak.

GELİRİ VE KREDİ NOTU DÜŞÜK OLANA DA KREDİ

Kredi geri ödemeleri, geri ödemesiz dönemden sonraki ilk aydan itibaren başlayacak ve ilk 12 taksit faizsiz olacak. Kredi en fazla 120 ayda tamamlanacak.

Geri ödemesiz ve faizsiz dönem sonunda ilk taksit ödemesinden önce başlangıç güncellemesi yapılacak.

Kredi borcu, belirlenecek oranla güncellenecek. İlk güncelleme faizi ocakta yıllık TÜFE'nin yarısı kadar olacak.

Kredi verilirken hak sahiplerinin gelir ve kredi puanı durumlarına bakılmayacak.

Kredi tutarının iki katı kadar tutarda ipotek tesis edecek.

Kredi geri ödemeleri Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca takip edilecek.