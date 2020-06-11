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11 Haziran 2020 Perşembe 07:36:00 - Güncelleme:11 Haziran 2020 Perşembe 07:36:00

Kovid-19'un Brezilya merkezi Sao Paulo yükselen ölüm sayılarıyla ekonomiyi açtı

Kaynak: AA

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Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde, Kovid-19 salgınında 340 ölümle en çok can kaybının yaşandığı gün ekonomi açıldı, halk sokaklara çıktı.

Kovid-19 salgınının Latin Amerika merkezi olan Brezilya'nın Sao Paulo eyaleti, 340 ölüm ile en çok can kaybının yaşandığı 10 Haziran'da ekonomiyi tekrar açarak, halkın sokaklara çıkmasına izin verdi.

Brezilya sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle gerçekleşen ölümlerin sayısı ülke genelinde son 24 saatte 1274 artarak 39 bin 680'e yükseldi. Vaka sayısı da 32 bin 913 yükselerek 772 bin 416 olarak kaydedildi.

Ekonominin tekrar açıldığı Sao Paulo eyaletinde ise son iki günde açıklanan en yüksek günlük ölüm sayıları (334-340) ile toplam 9 bin 862 ölüm ve 156 bin 316 vaka kayıt altına alındı.

Sao Paulo eyalet yönetimi, 10 Haziran tarihinden itibaren sokaklarda yer alan mağazalar ve emlak ofislerinin yoğun saatler dışında olmak koşuluyla günde 4 saat açılmalarına izin verdi. Alışveriş merkezleri ise Perşembe gününden itibaren sabah saat 06.00-10.00 veya akşamüstü 16.00-20.00 arasında olmak üzere seçecekleri 4 saatlik periyotta açık olabilecekler. Hiçbir mağaza müşteri kapasitesinin yüzde 20'sinden fazlasını kabul edemeyecek.

İki buçuk aylık karantina sonrası Sao Paulo şehir merkezinde, ticaretin yoğun olduğu sokaklardaki mağazaların önlerinde kuyruklar oluştuğu görüldü.

Sao Paulo Belediye Sağlık Müdürü Edson Aparecido yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatış ve ölümlerde önemli bir artış olursa Sao Paulo şehrinde ticaretin açılışını geri çekilebileceğini bildirdi.

Sao Paulo eyalet Valisi Joao Doria ise yaptığı açıklamada, Kovid-19'un yayılması nedeniyle eyaletteki karantina tedbirlerini 28 Haziran'a kadar uzatacağını belirtti.

Sao Paulo'da bir mağazada çalışan Viviane Carvalho de Oliveira, AA muhabirine, hükümetin yardımları olsa da 3 ay evde çalışmadan durmanın çok zor olduğunu ifade ederek, "Biz sabit ücret ve komisyonla çalışıyoruz. Bizim için çok kötü oldu, mağaza için de tabiki. Çünkü herkesi etkiledi." dedi.

Manav sahibi Fatima Borges, "İlk önce sağlık gelir. Birçok kişi hala koronavirüsten korkuyor. Birçok kişi hala maske ve jel alkol kullanmaya adapte olamadılar. Bu yönden endişeliyiz ama çalışmak zorundayız." diye konuştu.

Bir mağazadan alışveriş yapan Rodrigo Cardoso ise "Brezilya'da snooker diye bir oyun var. Top gizlendiği zaman snooker oldun deriz. Halkın ve yöneticilerin snookerda olduklarını görüyorum. (Ekonomiyi) Açamazsınız, ama açmamanın da yolu yok." ifadesini kullandı.

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