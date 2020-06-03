Yeni tip) salgınınınye etkilerini azaltmak için hükümet tarafından hayata geçirilenmekanizmalarının olumlu etkileri görülmeye başlandı.





Salgın, küresel ekonomiyi olduğu kadar ülke ekonomisini de etkilerken bu durum hükümeti önlem almaya yöneltti.

Başta kamu bankaları olmak üzere finans kuruluşlarına "kredi borç ödeme tarihlerinin ötelenmesi ve müşterilerine krediye erişimde kolaylık sağlanması" konusunda çağrıda bulunuldu. Söz konusu destek mekanizmaları ekonomide bir miktar toparlanmaya yol açarken, bu toparlanma özellikle nisan-mayıs döneminin ekonomik göstergelerine yansıdı.

Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 4,5 büyüdü

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, salgının dünyada etkili olduğu bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi diğer ülkelerden pozitif ayrıştı.

Ekonomi yüzde 4,5 büyüme performansı sergilerken bu anlamda Avrupa Birliği (AB), G-20 ve OECD ülkeleri arasında "en güçlü büyüme performansı gösteren" ülke oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyümeye ilişkin değerlendirmesinde, "ekonomik aktivitenin yılın son çeyreğinde potansiyel seviyesine döneceğini ve ülkenin 2020'yi pozitif büyüme performansıyla tamamlamasını tahmin ettiğini" belirtti.

Ekonomik güven endeksi dipten döndü

Kovid-19 salgının ekonomiye olumsuz etkisi nedeniyle nisan ayında tarihinin en düşük seviyesi olan 51,3'e kadar gerileyen Ekonomik Güven Endeksi, mayıs ayında toparlanarak 61,7'e kadar yükseldi.

Tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleriyle gelecek dönem beklentilerini, harcama ve tasarruf eğilimlerini ölçümleyen tüketici güven endeksinde de mayısta toparlanma gözlendi. Endeks mayısta bir önceki aya göre yüzde 8,5 artışla 54,9'dan 59,5'e çıktı.

Bakan Pekcan'dan "ihracatta en kötü geride kaldı" mesajı

Desteklerin olumlu etkisi ihracat rakamlarına da yansıdı. Dış satım mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 10,84 arttı. Bu dönemde AB'ye ihracattaki artış yüzde 17,3 olarak kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracata ilişkin değerlendirmesinde, mayıs ayı dış ticaret verileriyle ihracatta en kötünün geride kaldığını ve toparlanma dönemine girildiğini belirterek, ihracatın hazirandan itibaren toparlanmaya devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Faizlerde indirim devam ediyor

Geçen yılın ikinci yarısında başlayan faiz indirim süreci devam ettiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) nisanda 9,75'ten 8,75'e, mayısta da 8,75'ten 8,25'e indirdi.

Ekonomistler, TCMB'nin ölçülü indirim dönemine geçtiğini ve mevcut duruşun yıl sonu tahminiyle uyumlu olduğunu ifade ettiler.