KOSGEB destekleri için yeni çalışma

'Kovid-19'un Kırılgan Sektöre Etkileri Raporu'nun tanıtım toplantısına katılan Varank salgından turizm ve hizmet gibi sektörlerin olumsuz etkilendiğini ve bu etkileri hafifletmek için kapsamlı destekler sağladıklarını anımsatarak, "KOSGEB'in 5 milyar bütçeli 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı' ile imalat sanayi işletmelerimize ve teknoloji tabanlı start-up'larımıza 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Başvuru süreci tamamlanan programda değerlendirme süreci başladı" dedi.



Varank "Bu imkandan daha fazla imalatçı KOBİ'mizi nasıl faydalandırabiliriz uluslararası kuruluşlarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Burada iyileştirmeler yaparak daha fazla işletmenin faydalanmasının önünü açmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Japon JICA Türkiye Ofisi Başkanı Nobuhiro Ikuro "KOBİ'lere bu sene teknik destekler de sunacağız. Teknik destek projemizin amacı Türkiye'de yeni ortaya çıkmış danışmanlık hizmetine Japon danışmanlar tarafından destek vermek olacak" dedi.

KİLİT SEKTÖRLER İÇİN YOL HARİTASI HAZIRLANDI

Varank, 'Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi' kapsamında Türkiye ekonomisi için kilit öneme sahip tekstil, lojistik, gıda, makine ve otomotiv sektörlerinde 25 farklı "kırılgan sektörler analiz raporu" hazırladıklarını belirterek, "Bu da özellikle iş ve tedarik kesintilerini önlemek için yol haritalarında bize yardımcı oldu" dedi.