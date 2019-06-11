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11 Haziran 2019 14:18 | Salı

KOSGEB başvuru son tarih ne zaman? KOSGEB personel alımı şartları neler?

KOSGEB başvuru son tarih ne zaman? KOSGEB personel alımı şartları neler? sorularının yanıtları araştırılıyor. Türkiye genelinde 57 personel alımı yapacağını duyuran KOSGEB için E-Devlet üzerinden başvuru işlemi devam ediyor. 29 Mayıs'ta başlayan KOSGEB başvuruları 13 Haziran'da sona erecek. KOSGEB başvuru işlemleri e devlet üzerinden yapılabilecekler. Adaylar, E-Devlet şifrelerini kullanarak KOSGEB personel alımı başvurusunda bulunabilecekler. KOSGEB'te istihdam edilecek personeller İstanbul'dan Ağrı'ya, Edirne'den Osmaniye'ye Tokat'tan Denizli'ye perk çok ilde görev yapacak. KOSGEB personel alımları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

KOSGEB 57 yeni personel alımı yapacağını duyurmuştu. 29 Mayıs'ta başlayan KOSGEB başvuruları için son günlere girildi. KOSGEB başvuru son tarih ne zaman? KOSGEB personel alımı şartları neler? sorularının yanıtları merak ediliyor. KOSGEB, taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere kobi yardımcısı alımı yapacağını belirtmişti. Adaylar, E-Devlet şifrelerini kullanarak KOSGEB personel alımı başvurusunda bulunabiliyor.KOSGEB bünyesinde istihdam edilecek olan 57 kobi yardımcısı için başvuru süreci için çok az bir zaman kaldı. KOSGEB başvurusu ve şartları hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler... 

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KOSGEB BAŞVURU SON TARİH NE ZAMAN? 
KOSGEB başvuruları 13 Haziran 2019 günü saat 17:00’ye kadar yapılabilecek. 

KOSGEB PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
1) T.C. Vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) 18 yaşını bitirmiş ve Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
4) Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş veya muaf olmak,
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
7) Diğer kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB’in muvafakatı ile mecburi hizmet süresini KOSGEB’de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak,
8) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
9) KPSS sınavında 10'uncu maddede belirtilen puan türlerinde, 2017 veya 2018 yıllarında asgari 70 (yetmiş) puan almak

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Sözlü Sınava Katılma Şartları Başvurusunu yapan adaylardan;

Başvurunun yapıldığı pozisyona göre, KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak atama yapılacakpozisyon sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Çağrılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınavda adaylar, alan bilgisi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirileceği pozisyona yatkınlığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı kriterleri göz önüne alınarak değerlendirilecektir.

Sözlü sınava hak kazanan adaylar, sözlü sınav öncesi www.kosgeb.gov.tr internet adresinden temin edecekleri; KOBİ Uzman Yardımcılığı Bilgi ve Başvuru Formu’nu el yazısı ile okunaklı şekilde doldurup yanlarında bulunduracaktır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu’nu, Nüfus Cüzdan bölümleri boş kalacak şekilde elektronik ortamda doldurup, ikplanlama@kosgeb.gov.tr elektronik posta adresine gönderecek ve ıslak imzalı örneğini yanlarında bulunduracaktır.

Formları ve nüfus cüzdanları eksik olan adaylar, sözlü sınava alınmayacaktır.

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