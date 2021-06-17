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17 Haziran 2021 Perşembe 22:41:00 - Güncelleme:17 Haziran 2021 Perşembe 22:41:00

Koronavirüs aşı odalarında görevli personele ek ödeme

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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan aşı odalarında görevli personele ek ödeme yapılacak. Personele, 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak.

Sağlık Bakanlığı, "KOVID-19 Pandemisi Nedeniyle Oluşturulan Aşı Odalarında Görev Yapan Personele Ek Ödeme" konulu genelgeyi 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderdi.

KOVID-19 salgınının ortadan kaldırılması amacıyla aşı çalışmalarının hızlandırıldığına dikkati çekilen genelgede, aşı odalarında görevlendirilen personele motivasyonlarının artırılması amacıyla ek ödeme yapılacağı aktarıldı.

4 AY SÜREYLE EK ÖDEME YAPILACAK

Buna göre, ilgili yönetmelik kapsamındaki personelden KOVID-19 için oluşturulan aşı odalarında aşı yapmak için görevlendirilenlere yapılacak ek ödeme, tabipler için yüzde 30, tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için yüzde 100 artırımlı uygulanacak.

Tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için hesaplanan tutar, 209 sayılı kanunun 5'inci maddesi uyarınca ödenen sabit ek ödeme tutarından mahsup edilmeden ödenecek.

Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde ilgili ek ödeme yönetmeliği kapsamında bulunan personele 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak.

Etiketler : koronavirüs salgını sağlık hizmetleri genelge
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