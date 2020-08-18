  • BIST
    1092.69
  • Dolar
    7,3939
  • Euro
    8,7945
  • Altın
    476,5100
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Karantinada olması gerekirken çiğ köfte satışı yaparken yakalanan vatandaşın savunması pes dedirtti: ...
Merkez Bankası'ndan borç alabilme limiti açıklaması
David Silva Real Sociedad'a imzayı attı
Bakan Akar'dan flaş Yunanistan ve Mısır açıklaması: Hiçbir hükmü yok
Elektrikler kesilirse Umut Kayra'nın nefesi kesilecek
Meteoroloji'den Doğu Anadolu'da sağanak yağış uyarısı
Cezaevlerinde yeterli koronavirüs tedbiri alınmadığını idda eden HDP'ye yanıt Adalet Bakanı Gül'den ...
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Koronavirüste vaka sayısı dünya genelinde 22 milyonu geçti
Mehmet Tevfik Göksu'dan Ekrem İmamoğlu'na eleştiri: Konut yenileme sözünü neden tutmadı
İbrahim Kalın: Libya hükümeti onaylarsa destek veririz
Konya güneş enerjisiyle Türkiye'nin enerji üssü olacak
Fenerbahçe'de sözleşmesi biten Mehmet Ekici, Galatasaray'ın transfer teklifini reddetti
Filipinler'in Bicol bölgesinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Mısır'dan korsan anlaşmaya onay
İzmir'de FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
Amasya'da çıkan yangında 4 ev küle döndü
Filistin'den İsrail-BAE normalleşmesine tepki! Expo 2021 Dubai'ye katılmayacak
ABD, eski CIA çalışanını 'Çin'e gizli bilgi verdiği' suçlamasıyla gözaltına aldı
Inter, 22 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi finalinde
Moody's küresel ticaret ile ilgili koronavirüsün yeni riskler oluşturduğunu bildirdi
Trump açıkladı: Faaliyetlerini Çin'den ABD'ye taşıyan şirketlere 'vergi indirimi' sözü
Kenan Sofuoğlu, Cumayeri'nde inşası süren pistte incelemede bulundu
Bilecik'te bir mahalle karantinaya alındı
18 Ağustos 2020 Salı 08:08:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2020 Salı 08:08:00

Konya güneş enerjisiyle Türkiye'nin enerji üssü olacak

Kaynak: DHA

ABONE OL

Konya Karapınar'daki güneş enerji üretim santralleri yıllık 1.7 milyar kilovatsaat elektrik üreterek hem Türkiye'nin enerji üssü olacak hem de cari açığın kapatılmasına büyük katkı sağlayacak

Türkiye'nin güneş enerjisi üretim üssü açılıyor. Konya'da şu an 1'i lisanslı, 6 güneş enerji santraliyle elektrik üretilen Karapınar, yıllık 1,7 milyar kilovatsaat elektrik üretmesi beklenen santralle Türkiye'nin enerji üssü oluyor. Santralde üretilecek elektrik ile cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolarlık katkı sağlanacak. Santral 19 Ağustos'ta hizmete açılacak.

Konya'nın 95 kilometre doğusunda yer alan 50 bin nüfuslu Karapınar, Türkiye'nin tek çöl toprağı sayılabilen ve en fazla rüzgar erozyonuna maruz kalan sahasında yer alıyor. Türkiye'nin yıllık ortalama 279,5 milimetre ile en az yağış alan bölgelerinden biri olan Karapınar'ın yıllık ortalama sıcaklığı ise 10 derece. Yağış yetersizliği ve yeraltı su seviyenin düşük olması nedeniyle bölgede ağırlıklı olarak kuru tarım yapılıyor. Tarım alanları içinde nadasa ayrılan sahalar oldukça önemli bir oran tutması da dikkati çekiyor. Karapınar aynı zamanda dünyanın nazar boncuğu olarak adlandırılan Meke Gölü ve irili ufaklı 350'nin üzerinde obruklarıyla da tanınıyor.

Güneş enerji santralinin kurulması için Karapınar'ın tercih edilmesini nedeni de düz bir arazi ve güneşlenmenin fazla olmasından kaynaklanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2017 yılında Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinin kurulacağı Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalesini yaptı. İhaleyi ise kilovatsaat başına en düşük teklifi 6,99 dolar/cent ile veren Kalyon ve Güney Koreli ortağı Hanwha Grubu aldı.

ŞANTİYE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

6 bin hektarlık alana kurulan santralin yapımında sona gelindi. 1000 megavat elektrik gücüne sahip, yıllık 1,7 milyar kilovatsaat elektrik üretmesi beklenen santral yaklaşık 1,3 milyar dolarlık bir yatırımla gerçekleşti. Bölgede lisans şartı gerekmediği için 1'er megavatlık 5 santralin yanı sıra günlük 10 megavat elektrik üretim yapan 1 lisanlı santralde bulunuyor. Santralde üretilecek elektrik ile cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolarlık katkı sağlanacak. Santral 19 Ağustos’ta hizmete açılacak.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER