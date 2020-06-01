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01 Haziran 2020 Pazartesi 13:36:00 - Güncelleme:01 Haziran 2020 Pazartesi 13:38:00

Konutta en düşük faiz: 30 bin TL'lik avantaj ortaya çıkacak

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Kamu bankaları konutta en düşük faiz oranın içerisinde yer aldığı kredi paketi açıkladı. Konut desteği kapsamında sıfır ve 1. el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle finansman sunulacakken, ikinci el konutta ise faizler aylıkta 0,74 oldu. Kampanya kapsamında konut alacak bir vatandaş mevcut faiz oranları ile kıyaslandığında 100 bin TL'de yaklaşık 30 bin TL'lik bir finansman avantajı elde etmiş olacak.

1 Haziran itibarıyla Türkiye’de yeni normalleşme başladı. Kamu bankaları ise bu süreçte konuttan taşıta, mobilyadan tatile kadar 4 yeni kredi paketi hazırlandı.

Paketler içerisinde en dikkat çekici faiz oranları ise konut tarafında yer aldı.

Buna göre; konut desteği kapsamında sıfır ve 1. el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle finansman sunulacak.

750 BİN TL'YE KADAR KULLANDIRILACAK

Yenişafak'ın haberine göre ,Konut kredisinde müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırıldı, İstanbul, Ankara ve İzmir’de krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10’dan başlayan, düşük peşinat oranı uygulanacak.

Kamu bankalarından sıfır konut için kullanılacak 0,64 faiz oranlı 15 yıl vadeli 100 bin TL için aylık 938 TL taksit ödemesi yapılacakken vade sonunda ödenecek rakam ise 169 bin TL'yi bulacak.

Bu da konutta uygulanan faiz oranları ile karşılaştırıldığında minimumda 15 bin TL'den fazla bir paranın ev alacak vatandaşın cebinde kalacağı anlamına geliyor.

İKİNCİ EL KONUTTA 0,74 FAİZ

İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Konut Kredisi başvuruları 2 Haziran’dan itibaren Şubelerimize yapılabilecek.

İkinci elde mevcutta uygulanan faiz oranları aylıkta ortalama 0,95 civarında.

30 BİN TL'LİK AVANTAJ!

Açıklanan paket kapsamında ikinci el ev için 0,74 faiz oranıyla 100 bin TL'lik bir kredide aylık ödenecek aylık taksit 1.007.14 TL iken vade sonunda ödenecek rakam ise 181 bin TL olacak.

Bu da mevcut faiz oranları ile kıyaslandığında 30 bin TL'ye yakın bir finansman avantajı ortaya çıkaracak.

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