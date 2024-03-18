VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM Gıda ve Tarım Örgütü Genel Direktör Yardımcısı Bechdol'dan Gazze'de akut gıda güvensizliği uyarısı
Bakan Özhaseki: Her ay 10-15 bin evi teslim edeceğiz
Başkan Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı
Konut Fiyat Endeksi ocakta yüzde 2,3 arttı
Rusya ile NATO arasında çatışmanın mümkün olduğunu söyledi
Emine Erdoğan'dan "Çanakkale Zaferi" paylaşımı
18 Mart 2024 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:18 Mart 2024 Pazartesi 11:30:00

Konut Fiyat Endeksi ocakta yüzde 2,3 arttı

Kaynak: AA

ABONE OL

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Ocak 2024'te aylık yüzde 2,3 ve yıllık yüzde 68 artışla 1190 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Ocak 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,3 artarak 1190 seviyesinde gerçekleşti.

KFE, ocakta yıllık bazda yüzde 68 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 1,4 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında ocakta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,3, 2,4 ve 2,8 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 54,5, Ankara'da yüzde 85,6, İzmir'de yüzde 70,4 yükseldi.

Etiketler : merkez bankası konut fiyat endeksi ocak
34 yıl sonra yeniden

34 yıl sonra yeniden
Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser

Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser
Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?

Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?
Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum

Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum
Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı

Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı
Ceren İpar'a destek oldular

Ceren İpar'a destek oldular
Reklamcıların gözdesi oldu

Reklamcıların gözdesi oldu
Demet Akalın'dan filtreyi abartanlara eleştiri: Allah akıl fikir versin

Demet Akalın'dan filtreyi abartanlara eleştiri: Allah akıl fikir versin
Kızı için gün sayıyor

Kızı için gün sayıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX