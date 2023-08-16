Konut Fiyat Endeksi haziranda yüzde 4,8 arttı
Kaynak: AA
Konut Fiyat Endeksi (KFE) haziranda aylık yüzde 4,8 ve yıllık yüzde 95,9 artışla 920,5 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.
Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), haziranda bir önceki aya göre yüzde 4,8 artarak 920,5 seviyesinde gerçekleşti.
KFE, haziranda yıllık bazda yüzde 95,9 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 38,0 oldu.
Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, haziranda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 4,0, 5,6 ve 4,9'luk artış görüldü.
Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 85,1, Ankara'da yüzde 106,0 ve İzmir'de 100,0'e yükseldi.
- Moody's'in adımı diğer kredi derecelendirme kuruluşlarını da etkileyebilir
- Konut Fiyat Endeksi haziranda yüzde 4,8 arttı
- İş dünyası AFAD'a ürün tedarikinde görev almaya hazır
- İhtiyaç sahibi ailelere ağustosta 575 milyon lira ödeme yapıldı
- Borsada yatırımcı sayısı rekor kırdı
- Küresel iklim değişikliğinin arıcılık üzerine etkileri tespit edilecek