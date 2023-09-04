Bakan Şimşek'ten "kredi" açıklaması

Bakan Şimşek, "KOBİ'lerin kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limitini 100 milyon TL'den 150 milyon TL'ye artırdık. Bu rakamı KOBİ dışı büyük işletmeler için de 350 milyon TL'den 500 milyon TL'ye yükselttik. Bu düzenlemeler dün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bankacılık sistemindeki sınırlı kaynaklarımızı yatırıma, üretime ve ihracata kanalize etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
04 Eylül 2023 Pazartesi 10:29:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 10:29:00
KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırıldı! Bakan Mehmet Şimşek: Kaynaklarımızı üretime ve ihracata kanalize etmeye devam edeceğiz
KOBİ'lerin kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limitini 100 milyon TL'den 150 milyon TL'ye artırdıklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bankacılık sistemindeki sınırlı kaynaklarımızı yatırıma, üretime ve ihracata kanalize etmeye devam edeceğiz." dedi.
KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile garanti limit kararını değerlendirdi.