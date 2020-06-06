"Altın Katılım Fonu" kazandırdı

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, örnek uygulamalar ortaya koyulup daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için çalışmalara ara vermeden devam ediliyor.

İhtiyacı olana, milletin merhamet elini uzatıp hayırseverlere sunduğu bağış modelleriyle de fark yaratan Kızılay, 2018'de Altın Kalpli Fon olarak KT Portföy iş birliğiyle "Kızılaya Destek Altın Katılım Fonu'nu" kurdu.

Daha çok ihtiyaç sahibine ulaşılıyor

Kızılaya Destek Altın Katılım Fonu, kurulduğu günden bu yana da büyük ilgi gördü ve yatırımcıya da kazanç sağladı. KT Portföy, fon işletim ücreti olarak aldığı komisyonun yarısını her ay düzenli olarak Kızılayın hesaplarına aktarıyor. Aktarılan bu gelir, Kızılayın daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmasına ve gelecek yardım planlarını yapmasına katkı sundu.

KT Portföy Kızılaya Destek Altın Katılım Fonu kurulduğu günden bu yana yüzde 60 getiri sağladı. KT Portföy Kızılaya Destek Altın Katılım Fonu, Kuveyt Türk Katılım Bankası, seninbankan.com.tr ve Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) aracılığıyla tüm banka ve aracı kurumlardan alınabiliyor.

"Yatırımcının yatırımından Kızılaya bir kesinti söz konusu değildir"

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Özkan, bu fonun her geçen gün vatandaşların birikimine katkı sağladığını dile getirdi.

Özkan, 152 yıllık yardım çınarı olan Kızılayın gün geçtikçe artan insani yardım faaliyetleri ve genişleyen etki alanıyla ihtiyaç duyduğu finansman kaynaklarına yönelik düzenli, sürdürülebilir destek sağlamak amacıyla yenilikçi bağış modelleri geliştirdiklerini belirterek, şunları ifade etti:

"Kuveyt Türk Katılım Bankası iştiraki olan KT Portföy’le birlikte 2018 sonunda kurduğumuz Kızılaya Destek Altın Katılım Fonu da kurulduğu günden bu yana hem yatırımcıya hem de ihtiyaç sahiplerine kazanç sağladı. Böylece yatırımcılar, gelecekleri için yatırımlarını yaparken, bugünler için de yardım bekleyen ihtiyaç sahiplerine Kızılay aracılığıyla ulaşma imkanı buldular. Yatırımcının, yatırımından Kızılaya bir kesinti söz konusu değildir. 'Kızılaya Destek' ifadesinden kasıt, KT Portföyün elde ettiği yönetim ücretinin yarısına kadar kısmının Kızılaya bağışlanmasıdır. Yani yatırımcı, herhangi bir altın fonuna yatırım yaptığında tabi olduğu yönetim ücretinden farklı, ilave bir maliyete maruz kalmamaktadır."

Özkan, TEFAS üzerinden bu fonu satan tüm bankaların da elde ettikleri dağıtım ücretini Kızılaya bağışlayarak, bu zor dönemde ihtiyaç sahiplerine destek verebileceklerini kaydetti.