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24 Temmuz 2023 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 11:30:00

Kırklareli'nde bahar yağmurlarıyla rekoltesi artan buğday üreticisini sevindirdi

Kaynak: AA

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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, "Yaklaşık 1 milyon 150 bin dekar bir alanda yapılan buğday üretiminde rekoltemiz bu sene inşallah 640 bin, 645 bin ton civarı." dedi.

Kırklarelili çiftçiler, hasadının yüzde 80'i tamamlanan buğdayda bu yıl yüksek rekolte almanın sevincini yaşıyor.

Türkiye'nin tahıl üretiminde önemli kentleri arasında yer alan Kırklareli'nde üreticiler dönüm başına ortalama 550 kilogram buğday hasat etti.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy AA muhabirine, buğday üretiminde çok verimli bir yıl geçirildiğini belirtti.

Özellikle yağışların olgunluk döneminde gelmesi ile dane dolgunluğunda artış olduğunu ifade eden Aksoy, "Hem arpada hem de buğdayda gerçekten Kırklareli için bu yıl çok güzel bir yıl geçti." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarımı stratejik alan ilan etmesinin ardından buğday ve ayçiçeği gibi ürünlerde üretim alanlarının arttırıldığını anlatan Aksoy, Tarım ve Orman Bakanlığının da çiftçilere büyük destekler verdiğini kaydetti.

Buğdayda geçen yıla göre rekoltenin yüksek olduğunu dile getiren Aksoy, şöyle devam etti:

"Devletimizin verdiği destekler yerine ulaştı, çiftçimiz üretti bereketli de bir yıl geçti. Yaklaşık 1 milyon 150 bin dekar bir alanda yapılan buğday üretiminde rekoltemiz bu sene inşallah 640 bin, 645 bin ton civarı. Geçen seneye göre bu sene rekoltemiz iyi. Bu yıl kışın yağış alamadık ama kıştan sonra güzel yağışlar aldık, özellikle gelen yağışlar verimi de artırdı. Kırklareli'nin, Trakya'nın kaliteli buğdayı var. "

Çiftçi Abdullah Koçak da buğday veriminden son derece memnun olduklarını söyledi.

Her yıl ortama 200 dekar alanda üretim yaptığını anlatan Koçak, geçen yıla göre yüksek verim elde ettiğini belirtti.

Kış aylarının kurak geçmesiyle stres içinde yaşadıklarını ifade eden Koçak, "Tarım üstü açık fabrika gibidir. Az yağış olursa verim düşer. Çok yağış olursa zarar görebilir. Bu yıl sürecimiz çok sancılı başlasa da ilkbaharda düşen yağışlar ve sonrasında oluşan soğuklar buğdayı olumlu etkiledi." şeklinde konuştu.

Etiketler : kırklareli çiftçi buğday tarım
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