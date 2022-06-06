Kira yangını Bağdat Caddesi'nden sıçradı

İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizameddin Aşa, gündemden düşmeyen fahiş kira artışlarını arz-talep dengesindeki bozulmaya bağladı. Bu dengenin ilk önce İstanbul Bağdat Caddesi'nde bozulduğunu anlatan Aşa, "Fiyatlar nasıl bir anda yükseldi herkes merak ediyor. Biz sektör olarak ilk Suadiye-Bostancı taraflarında başladığına şahit olduk. 3 bin olan kiralar birden 7 bine çıktı. O dönemde Bağdat Caddesi'nde kentsel dönüşüm başlamıştı.

20 BİN BİNA DÖNÜŞTÜ

Vatandaşlar ilk etapta kendi yakın çevresine ev aramaya başladı. Orantısız kira artışına ilk hedef işte buralar oldu. Bir ayda 300 tane bina yıkıma girdi" dedi. Aşa sonraki yıkımların ise Avcılar, Bağcılar, Bakırköy ve Bahçelievler'e kaydığını anlatarak şunları söyledi: "3 ay gibi bir zamanda 15 ila 20 bin bina yıkıma girdi. Vatandaş ilk etapta yine kendi bölgesine yakın evleri araştırdı. Yakın semtlere geçti. O da olmazsa biraz daha uzak semtler öne çıktı. Yaklaşık 150 bin hane, ev aramaya başladı. Bir anda bütün etmenler üst üste geldi. Arz bu talebe cevap veremedi. Sadece ev kirasıyla geçinen ev sahipleri var. Bunlar genellikle emekli kişiler. Bu kişilerin bazıları da 'geçinemiyoruz' diyerek kiracıya yüklendi. Bir de kiracısından memnun olup çevrelerinden etkilenerek 'ben niye evimi düşük kiraya veriyorum' diyenler de bu furyaya katıldı. Böylece bu günlere kadar geldik."

SAHTE İLANLARA DİKKAT

Aşa sahte ilanlara dikkat çekti. Aşa, "İlanlara baktığınızda o gayrimenkulün sahibiymiş gibi olduğunu görüyorsunuz. Hâlbuki bu kişiler o malın sahibi değil dolandırıcılar. Bu kişiler emlakçı değil. İlanda düşük bedeller gösterip para toplayıp ortalıktan kayboluyor. Bu konu ilgili Ticaret Bakanlığı'na defalarca başvuruda bulunduk. Dedik ki bu ilanları veren kişilerden mülkiyet ve kimlik belgesi istensin. İlan siteleri istesin. İlan siteleri maalesef bu belgeleri istemeden ilanları yayınlıyor" dedi.

MAFYAVARİ KİŞİLER VAR AMA ONLAR EMLAKÇI DEĞİL

Nizameddin Aşa, Kamu Başdenetçisi Malkoç'un geçtiğimiz günlerde yaptığı 'Emlakçılar arasında çeteleşmeler oluşmuş' iddiasıyla ilgili olarak da şunları söyledi: "Bu işi suiistimal edenler var ama bu mafyavari kişiler emlakçı değil. Biz de bu durumdan şikâyetçiyiz. Çözüm odaklı ortalığı yatıştırıcı ve yapıcı olmaya çalışıyoruz. Bizim vatandaşa ilk tavsiyemiz mutlaka emlakçı ile iş yapıyorsanız 'taşınmaz ticareti yetki belgesi' var mı yok mu sorun. Bu belgesi olmayan bir emlakçıyla hiçbir şekilde çalışmanızı tavsiye etmiyoruz. Bizim sokakta bu işi gayrimeşru olarak yapan kişileri denetlemek gibi bir yetkimiz yok. Böyle bir tespitimiz olduğu anda Ticaret Bakanlı'ğa iletiyoruz. Onlar bir şekilde işlem başlatıyor. Oda olarak Maliye'yi de bildirimde bulunuyoruz. Eğer bu bir işyeri ise kayıtsız çalışıyorsa aynı zamanda belediyeye de bildiriyoruz. Bunları biz tespit edip ilgili kurumlara iletiyoruz." Aşa yaptığı işe suiistimal eden üyelerine ise meslekten ve yetki belgesi iptali de dahil birçok yaptırım uyguladıklarını belirtti.