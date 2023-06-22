Kira artışına yüzde 25 zam sınırı 1 yıl uzatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da konut kira artış oranına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "2 Temmuz 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle konutlarda kira artışı üst sınırı yüzde 25 olarak uygulanacak. 2 Temmuz 2023 itibarıyla bir yıl geçerli olacak." dedi.