Kira artışına yüzde 25 zam sınırı 1 yıl uzatıldı
Kaynak: AA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konut kira artış oranına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, '2 Temmuz 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle konutlarda kira artışı üst sınırı yüzde 25 olarak uygulanacak. 2 Temmuz 2023 itibarıyla bir yıl geçerli olacak.' dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da konut kira artış oranına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "2 Temmuz 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle konutlarda kira artışı üst sınırı yüzde 25 olarak uygulanacak. 2 Temmuz 2023 itibarıyla bir yıl geçerli olacak." dedi.
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