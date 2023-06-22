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22 Haziran 2023 Perşembe 12:49:00 - Güncelleme:22 Haziran 2023 Perşembe 12:49:00

Kira artışına yüzde 25 zam sınırı 1 yıl uzatıldı

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konut kira artış oranına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, '2 Temmuz 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle konutlarda kira artışı üst sınırı yüzde 25 olarak uygulanacak. 2 Temmuz 2023 itibarıyla bir yıl geçerli olacak.' dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da konut kira artış oranına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "2 Temmuz 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle konutlarda kira artışı üst sınırı yüzde 25 olarak uygulanacak. 2 Temmuz 2023 itibarıyla bir yıl geçerli olacak." dedi.

Etiketler : Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ankara konut kira artış oranı
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