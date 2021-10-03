Kira artış oranı 2021 hesaplama TEFE TÜFE oranı kaç? 2021 Ekim ayı kira zam oranı artışı ne kadar, hesaplama nasıl yapılır?

Kira artış oranı 2021 hesaplama TEFE TÜFE oranı kaç? 2021 Ekim ayı kira zam oranı artışı ne kadar, hesaplama nasıl yapılır?

2021 Ekim ayı kira artış oranı açıklanması bekleniyor. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği enflasyon verilerinin açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Bilindiği üzere 12 aylık Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri baz alınan kira zammı her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmaktadır. Ev sahiplerini ve kiracıların yakından takip ettiği konu Ekim Kira artış oranı 2021 hesaplama TEFE TÜFE oranı kaç? 2021 kira zam oranı artışı ne kadar, hesaplama nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde.



2021 EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

2021 Ekim ayı için kiraya yapılacak artış oranı henüz açıklanmadı. Rakamlar açıklanır açıklanmaz detaylar bu haberimiz üzerinden paylaşılacaktır.



KİRA ARTIŞ HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Farz edelim TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %12,10 oldu.

- Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

- Zam oranı: %12,10

- Zam bedeli: 121 lira

- Zamlı kira bedeli: 1.121 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI ÖRNEĞİ



Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.233 lira

Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.345 lira

Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.457 lira

Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.569 lira

Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.681 lira

Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.793 lira

Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.905 lira

Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.017 lira

Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.129 lira

Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.242 lira

KİRA NEDİR?

Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesidir.

KİRA ARTIŞI NEDİR?

Çoğunlukla kira bedelini enflasyona karşı korumak veya kiralanan şeyin değerindeki artışı kira bedeline yansıtmak amacıyla, genellikle her yıl sözleşmenin yenilenmesiyle birlikte yeni dönemde ödenecek olan bedelde yapılan güncellemedir.

KİRA ARTIŞI NE ZAMAN OLUR?

Sözleşmenin yenilendiği ayda yapılır. Örneğin 5 Nisan 2020 tarihinde başlayan bir sözleşme 1 yıl sonra yenilendiğinde 5 Nisan 2021 tarihinden itibaren kiraya zam uygulanarak tahsil edilir.

KİRA ZAMMI NEYE GÖRE YAPILIR?

Konut ve işyerlerinde zam yapılırken farklı yasal düzenlemeler vardır. Konutlarda zam oranına yasal bir sınır getirilmişken, işyerlerinde ise zam oranı serbest bırakılmış ve tarafların kendi aralarında yapacağı sözleşmeye göre belirlenmesine izin verilmiştir.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahiptir. Örneğin zam Temmuz ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Haziran ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.

İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olacaktır. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahiptir. Örneğin artış Ağustos ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Temmuz ayı verisine bakılır.

KONUTLARDA YAPILABİLECEK EN YÜKSEK ARTIŞ ORANI NEDİR?

18 Ocak 2019 tarihinde değişiklik yapılan Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi gereğince; 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren konutlar için yenilenen sözleşme dönemlerinde uygulanacak artış oranı, bir önceki sözleşme yılında Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Yurt İçi Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) artış oranını geçmeyecek şekilde belirlenmelidir. Yine aynı maddede TÜFE oranının 12 aylık ortalamalara olduğu da açıkça belirtilmiştir.

İŞYERLERİNDE YAPILABİLECEK EN YÜKSEK KİRA ZAMMI ORANI NEDİR?

6217 Sayılı Borçlar Kanunu Yasası, geçici 2. madde gereğince; Zam oranları 1 Temmuz 2020 tarihine kadar serbest bırakılmıştır. Buna göre iş yeri kiralamalarında, tarafların kendi arasında anlaşıp sözleşmeye yazdığı oranlarda artış yapılır. Dolayısıyla işyerleri için zam oranlarında konutlardaki gibi bir sınırlama yoktur.

1 Temmuz 2020 tarihinden sonra ise; tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.

SON 12 AY İÇİN KONUTLARDA YAPILABİLECEK EN YÜKSEK ARTIŞ ORANI NE OLDU?

Son 12 ay için konut kiralamalarında yasal olarak yapılabilecek en yüksek zam oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sözleşme Yenileme Tarihi - Kira Artış Oranı Ekim 2020 %11,47 Kasım 2020 %11,74 Aralık 2020 %12,04 Ocak 2021 %12,28 Şubat 2021 %12,53 Mart 2021 %12,81 Nisan 2021 %13,18 Mayıs 2021 %13,70 Haziran 2021 %14,13 Temmuz 2021 %14,55 Ağustos 2021 %15,15 Eylül 2021 %15,78

SON 12 AY İÇİN İŞ YERLERİNDE TÜİK ENDEKSLERİNE GÖRE YAPILAN KİRA ZAM ORANLARI NE OLDU?

Son 12 ay için iş yeri kiralamalarında TÜİK endekslerine göre yapılabilecek zam oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. TÜİK verileri 12 aylık ortalamalara göre açıklanan değişim oranlarından oluşmaktadır. Kanun gereği; 1 Temmuz 2020 tarihinden sonra yapılacak artışlarda, iş yeri kira artış oranı tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemelidir. Bu nedenle aşağıdaki tabloda Artış Oranı Sınırı sütununda yazılı olan orandan daha yüksek artış yapılamaz.