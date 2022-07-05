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05 Temmuz 2022 Salı 08:07:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2022 Salı 08:07:00

Kıdem tazminatıyla ilgili önemli gelişme: Kıdem tazminatı tavanı 2022 ne kadar oldu?

Kaynak: NTV

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Yeni asgari ücret net miktarı 5 bin 500 TL olarak belirlendi. Asgari ücrete yapılan ara zam sonrası kıdem tazminatı konusu merak ediliyor. Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022 yılı Temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelge ile kıdem tazminatı tavanı belli oldu. Peki; Kıdem tazminatı tavanı 2022 ne kadar oldu? İşte kıdem tazminatı tavanı 2022 bilgileri.

Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte memur, emekli, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 6 aylık enflasyon farkı olarak SGK ve Bağ-Kur'lu emeklilere yüzde 42.35; memur ve memur emeklilerine ise yüzde 41.69 oranında zam yapıldı.

KIDEM TAZMİNATININ TAVAN FİYATI BELLİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre; Temmuz-Aralık 2022 döneminde Kıdem Tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş oldu.

Kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte, çalışanların alacağı tazminatlar da arttı. SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan tüm çalışanlar tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre; 10 yıl çalışmış bir kişi işten çıkarılırsa, alacağı kıdem tazminatı 153 bin 714 lira olacak.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor.

Çalışanın kendi isteği ile ayrıldığı durumlarda kıdem tazminatı alınamıyor.

Çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için işyerinde 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olması gerekiyor.

Erkeklerde askerlik nedeniyle, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alınabiliyor.

Çalışan, emekli olduğunda kıdem tazminatını alabiliyor.

Etiketler : ayı enflasyon rakamları kıdem tazminatı wnfilasyon
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