Kıdem tazminatı tavanı yılın ilk yarısı için 19 bin 982 lira olarak belirlendi
Kaynak: AA
Bu yılın ocak-haziran dönemi için kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş, bedelli askerlik ücreti de 104 bin 84 lira 16 kuruş oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığının "2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelgesi" kapsamında bu yılın ocak-haziran dönemi için kıdem tazminatı tavanı ve kullanılacak katsayılar belirlendi.
Buna göre, söz konusu dönem için kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş oldu.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlarla ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı da güncellendi.
Böylece ocak-haziran dönemi için bedelli askerlik ücreti 104 bin 84 lira 16 kuruş oldu.
- Ek gösterge düzenlemesiyle maaşlarda artış olacak
- Dünya Bankası raporuna göre, Türkiye'de 54 gigavat deniz üstü rüzgar santrali kurulumu mümkün
- "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 67 günde 58 ilin kura çekimi tamamlandı
- Kıdem tazminatı tavanı yılın ilk yarısı için 19 bin 982 lira olarak belirlendi
- 185 milyon liralık tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak
- 184 milyon 968 bin 632 liralık tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarıldı